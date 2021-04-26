Biden'a Üç Ayın Sonunda Olumlu Kamuoyu Desteği

Yapılan son anketlere göre kamuoyu, Biden'a Corona virüsü pandemisine verdiği yanıt nedeniyle yüksek puan veriyor. Ancak Amerikalılar, Meksika sınırına dayanan göç dalgasını kontrol altına alma konusunda Biden'ın aynı başarıyı gösteremediği görüşünde. Washington Post gazetesi ve ABC’nin ortak anketine göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 52'si Biden'a olumlu not verirken, yüzde 42'lik bir kesim Başkan'ın icraatlarını onaylamadıklarını kaydetti. NBC’nin anketindeyse Biden'a destek verenlerin oranı yüzde 53, vermeyenlerin oranı da yüzde 39 olarak kayda geçti. “Siyasi kutuplaşma devam ediyor” Her iki anket de ülkedeki derin siyasi bölünmenin, 2020 yılı Kasım ayında Biden'ın kilit eyaletleri kazanarak dönemin başkanı Donald Trump'ı yenilgiye uğrattığı başkanlık seçiminden bu yana değişmediğini ortaya koydu. Washington Post-ABC anketi, Demokrat Partililer'in yüzde 90'ının Biden'ın icraatlarını onayladığını, Cumhuriyetçi seçmenlerde ise bu oranın yüzde 13 olduğunu gösteriyor. NBC anketiyse Demokratlar'ın yüzde 90'ının, bağımsızların yüzde 61'inin, Cumhuriyetçiler'inse sadece yüzde 9'unun Biden'a onay verdiğini ortaya koyuyor.

Anketlere göre Biden, en yüksek puanı, Corona pandemisini yönetme biçimiyle topluyor. ABD'de şimdiye kadar 226 milyon dozdan fazla aşı yapıldı, 93 milyon kişiyse iki doz aşıyı da alarak tam olarak aşılandı. Washington Post-ABC anketi, Cumhuriyetçiler'in üçte biri dahil yetişkinlerin yüzde 64'ünün Başkan Biden'ın Corona pandemisi krizini iyi yönettiği görüşünde. NBC anketindeyse aynı kategoride bu oranın yüzde 69 olduğu görülüyor. “Pandemi dışındaki alanlarda performans daha düşük” Ancak anketlere göre Biden'ın Corona pandemisi dışındaki diğer alanlarda gösterdiği performans daha düşük. Washington Post-ABC anketi, ABD'nin 46'nci başkanının ekonomiyi yönetmede yüzde 52'lik onay aldığını, katılımcıların yüzde 53'ününse Biden'ın Orta Amerika ve Meksika'dan gelen göçmenlerin ABD'ye giriş yapmaya çalışmasıyla ortaya çıkan krizi iyi yönetemediğini ortaya koyuyor. Eski Başkan Trump döneminden kalma bir uygulamayı geri çeviren Biden, anne ve babalarının himayesinde olmadan sınıra gelen çocukların ABD'de kalmalarına izin veriyor.

Biden’a pandemi dışında en yüksek puan ekonomide NBC anketine göre Biden, Corona pandemisiyle mücadele dışında en yüksek puanı yüzde 52'lik onay oranıyla ekonomi alanında aldı. Biden'a ülkeyi birleştirme çabaları nedeniyle verilen onay da aynı oranda. Başkan, en düşük puanı yüzde 35'le Çin politikası, yüzde 34'le bireysel silahlanmayı sınırlama, yüzde 33'leyse sınır güvenliği ve göçmenlik alanlarında aldı. Biden'ın yasamada ilk büyük girişimi, Cumhuriyetçi Parti'nin toplu muhalefet bloğuna karşı sadece Demokrat Partililer'in oylarıyla Kongre'den geçen 1 trilyon 900 milyar dolarlık Corona teşvik paketiydi. Ancak Washington Post-ABC anketi, Corona teşvik paketine geniş kamuoyu desteği olduğuna işaret ediyor. Ankete göre paketi destekleyenlerin oranı yüzde 65, desteklemeyenlerin oranıysa yüzde 31. Siyasi bölünmenin derinleştiği ABD'de kimi Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri Biden'a kamuoyu önünde eleştiriler yöneltmeye başladı. Eski Başkan Trump'ın en sadık destekçilerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Fox News Sunday programında, "Biden'a onay vermeyen yüzde 43'ün arasında ben de varım. Dış siyaset alanında tam bir felaket yarattı. Sınırda karmaşa yaşanıyor. İranlılar kendilerini toparladılar, Biden İran rejimiyle müzakerelere başlıyor ve İran değişmek için tek bir adım atmadı. Afganistan'da çözülme yaşanacak. Rusya ve Çin şimdiden Biden'ı itip kakmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Bu nedenle çok kaygılıyım" diyen Senatör Graham, "İstikrarı bozduğunu düşünüyorum. Ekonomi konusundaysa vergileri arttırmak isteyerek ve denetim mekanizmaları getirerek Amerika'yı adeta kepenk indirmeye zorluyor, ekonomik toparlanmanın önünü kesiyor. Bu nedenle ilk 100 gün beni etkilemedi. Böyle olacağını tahmin etmemiştim" ifadelerine yer verdi. Biden'ın genel onay oranları, Trump'ın başkanlığının 100'üncü gününü doldurmasına yakın yapılan anketlerde aldığı oranların tam tersi. Trump'ın 2017 yılında başkanlığının ilk üç ayını doldurduktan sonra kamuoyundan aldığı destek oranı yüzde 43'tü. Biden'ın onay oranınınsa eski Başkan Barack Obama'nın sekiz yıllık başkanlık döneminin başlangıcında 2009 yılında aldığı onay oranından düşük olduğu gözleniyor. Biden Çarşamba günü Kongre’de ortak oturuma hitap edecek Başkan Biden, görev başındaki ilk üç ayını Çarşamba akşamı Kongre'nin her iki kanadının ortak oturumunda yapacağı konuşmayla değerlendirecek. Corona pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralı gereği çok sayıda Kongre üyesinin konuşmaya katılmaması bekleniyor. Başkanların Temsilciler Meclisi'nde yaptığı Birliğin Durumu konuşmalarına genellikle bin 600 kişi katılıyor. Ancak Çarşamba akşamı katılımın 200'le sınırlı kalması planlanıyor.

Sırada dev altyapı planı var