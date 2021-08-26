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Biden’a VOA Muhabirlerinin Tahliyesi İçin Çağrı

26.08.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senatör Cardin ve Temsilciler Meclisi Üyesi Keating, Biden’a yazdıkları mektupta VOA’in bağlı olduğu ABD Küresel Medya Dairesi’nin yüzlerce çalışanının en kısa zamanda Afganistan’dan çıkarılmasını istedi

Biden’a VOA Muhabirlerinin Tahliyesi İçin Çağrı

Kongre üyeleri Başkan Joe Biden’dan ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yüzlerce çalışanının Afganistan'dan tahliye edilmesini istedi. ABD 31 Ağustos’a kadar askerlerini çekeceği Afganistan’daki tahliye faaliyetlerini de bu tarihte sona erdirecek.

Biden’a yolladıkları mektupta Senatör Ben Cardin ve Temsilciler Meclisi Üyesi William Keating yaklaşık 550 USAGM çalışanı ve ailelerinin hala Afganistan’da bulunduklarını belirtti.

USAGM Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu federal hükümetin bağımsız dairelerinden biri.

ABD yönetiminin birçok Amerikan yayın kuruluşuyla çalışanlarını tahliye etmek için çalıştığına dikkat çekilen mektupta 550 USAGM çalışanının ve yakınlarının, tahliye edilmesine çalışılan diğer gazetecilerden farklı olmadığı kaydedildi.

Mektupta, ‘‘USAGM çalışanları ABD hükümetiyle bağlantıları nedeniyle Taleban’ın hedefi durumundalar ve hedef olmaya devam edecekler’’ denildi.

USAGM henüz konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Afgan gazetecilerin tahliye edilmesi çabaları, Taleban üyelerinin basın çalışanlarının evlerini aramaya başladığı haberlerinin ardından bu hafta hızlandırıldı.

Basın örgütlerine göre geçen hafta Taleban, en az beş gazetecinin evlerini aradı. Taciz ve arama haberleri Taleban’ın Kabil’deki ilk basın konferansını düzenlemesinden bir hafta sonra geldi.

Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 14 Ağustos'tan bu yana ABD ordusu ve koalisyon uçaklarıyla yaklaşık 82 bin 300 kişinin tahliye edildiğini veya tahliyesine yardım edildiğini bildirdi. ABD Temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 88 bin kişiyi tahliye etti.

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