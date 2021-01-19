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Biden'dan 11 Milyon Yasadışı Göçmene Vatandaşlık Şansı

19.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Biden'dan 11 Milyon Yasadışı Göçmene Vatandaşlık Şansı

Biden’ın, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarından tamamen farklı olan bu girişiminin 8 yıllık bir süreci içereceği belirtiliyor

Joe Biden, ABD başkanlık görevine resmi olarak başladığı 20 Ocak günü, ülkede kaçak olarak yaşayan yaklaşık 11 milyon göçmene vatandaşlık verilmesinin önünü açacak bir adım atmayı planlıyor.

Biden’ın, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarından tamamen farklı olan bu girişiminin 8 yıllık bir süreci içereceği belirtiliyor.

Biden bu adımıyla, Latin seçmenleri ve diğer göçmen topluluklara, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü de yerine getirmeyi umuyor. Ancak Biden’ın önereceği planda Cumhuriyetçiler’in tercih ettiği şekilde sıkı bir sınır güvenliği politikası yer almadığından tasarının Kongre’de onaylanıp-onaylanmayacağı sorusu gündemde.

Trump’ın birçok kişi tarafından ‘katı ve küçük düşürücü’ olarak yorumlanan göçmen politikalarını adaylığı boyunca sık sık eleştiren Biden’ın, kaçak göçmenlere vatandaşlık yolunu açacak planını Çarşamba günü açıklayacağı belirtiliyor. Konuya hakim bir kaynağın açıklamasına göre, Biden’ın planıyla ilgili yasa tasarısı yüzlerce sayfa uzunluğunda.

Tasarıya göre, 1 Ocak 2021 tarihinde Amerika’da yasal statüsü olmadan yaşayanlar, vergi ödeme, güvenlik kontrolunden geçme gibi bazı temel sorumlulukları yerine getirmiş olmaları durumunda beş yıl içinde yasal oturma hakkı (yeşil kart) alma hakkını elde etmiş olacak. Bu kişiler daha sonra da tercih etmeleri durumunda üç yıl içinde vatandaş olabilecekler.

Göçmenlik yasa tasarısı çerçevesinde bazı yasadışı göçmenlerin yasal statü alma süreçlerinin diğerlerine kıyasla daha çabuk tamamlanması bekleniyor. Bunların başında, Dreamers olarak adlandırılan, çocuk yaştayken aileleri tarafından kaçak yollarla Amerika’ya getirilen genç göçmenler geliyor.

Müslüman ülkelere uygulanan yasaklar kaldırılıyor

Yeni tasarının, eski Başkan Barack Obama döneminde sunulan paket kadar kapsamlı olmadığı da şu ana kadar bilinen ayrıntılar arasında.

Örneğin, yeni tasarı sıkı bir sınır güvenliği planı içermiyor. Ayrıca göçmen çalışanlar ya da diğer statüdeki göçmenler için yeni vize programları da sunmuyor. Tasarıda bunun yerine, Orta Amerika’dan ABD’ye yıllardır devam eden göçün ardında yatan nedenlere değinilerek göçmenlerin işgücünün daha iyi bir düzeye getirilmesi ve İngilizce dilinin daha yaygın bir şekilde öğretilmesine yönelik programlar öneriliyor.

Biden’ın Trump’ın bazı göçmen politikalarını geri çevirecek adımlar atması da bekleniyor. Bunlardan biri de, Trump’ın Müslümanlar’ın çoğunlukta olduğu bazı ülkelere uyguladığı vize kısıtlamaları.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell dahil birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Trump döneminde göçmenlik konusunda atılan bazı adımların değişmesinden yana.

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