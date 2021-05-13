Biden’dan 12 Yaş Üstüne “Aşılanın” Çağrısı

CDC’nin kararının, salgınla mücadelede dev bir adım daha olduğunu söyleyen Biden, “Her çocuğu ve ailesini, aşılarını hemen yaptırmaya çağırıyorum. Çünkü bu yaştaki, 12 yaş ve üzeri çocukların, COVID-19 riski altında olduğunu biliyoruz. 17 yaşın altındaki çocuklarda yaklaşık 3 milyon COVID-19 vakası bildirildi ve gençler bu hastalığı arkadaşlarına, kardeşlerine, ebeveynlerine ve büyükanne ile büyükbabalarına yayabilir” dedi.

CDC'ye önerilerde bulunan Bağışıklama Uygulamaları Danışma Kurulu, aşıyı alan 12-15 yaş grubunda kimsenin Corona virüsüne yakalanmadığını ve yüz felci veya ciddi alerjik reaksiyon göstermediklerine ilişkin deney kanıtlarını inceledikten sonra aşıyı destekleme yönünde oy kullandı.

Biden’ın açıklamaları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışma kurulunun, Pfizer/BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklar için kullanımını desteklemesi için oy kullandığı sırada geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, 12 yaş ve üstü tüm çocukları Corona virüsüne karşı Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmaya çağırdı.

Biden, "Umudum, ebeveynlerin aşıdan yararlanıp çocuklarını aşılatmalarıdır” diye konuştu.

Yetişkin olmayanlar için bir aşının piyasaya sürülmesi, daha bulaşıcı varyantların dolaşımda olduğu bir dönemde, virüsün yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilir ve Amerikalılar için normale dönüş yolunu kısaltabilir.

Biden, Corona virüsü aşısını daha erişilebilir hale getirmek için beklenen yeni yöntemleri de açıkladı. Biden, özel ulaştırma şirketleri Uber ve Lyft'in 24 Mayıs-4 Temmuz tarihleri arasında aşı merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlayacağını söyledi.

Bu sayede yönetim, yetişkinlerin yüzde 70'inin 4 Temmuz'a kadar en az bir doz aşı olması hedefini karşılamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin aşı merkezinin yeri hakkındaki bilgileri paylaştığını ve iki ulaştırma şirketinin uygulamalarında ücretsiz ulaşımı teşvik etmeyi planladığını bildirmişti.

Biden, Uber ve Lyft'in insanları kliniklere taşıyacağını, bekleyeceğini ve daha sonra hiçbir ücret ödemeden evlerine geri götüreceğini söyledi.

ABD Başkanı, "Gelecek haftaya kadar yetişkinlerin yüzde 60’ına en az bir doz aşı yapma yolundayız ve yetişkin aşılama oranını yüzde 70'e çıkarmak için hala yapacak çok işimiz var, ancak bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

