Biden'dan 1,8 Trilyon Dolarlık Yeni Plan

Başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk kez Kongre üyeleri önünde konuşma yapmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden’ın, konuşmasında ekonomiden eğitime bir dizi alanda yeni politikalarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bunlar arasında, çocuklara, ailelere ve eğitime ayrılacak 1,8 trilyon dolarlık bir plan da yer alıyor.
“ABD Aile Teşvik Paketi” olarak adlandırılan ve 10 yıllık bir sürece yayılması hedeflenen bu plan, Amerikalılar’ın yaşamında devletin yerini büyük oranda değiştirecek bir adım olarak yorumlanıyor.
Bu akşam televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak konuşmaya izleyici olarak katılacak Kongre üyelerinin sayısı, devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı tutuluyor. 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ı destekleyen bazı grupların baskın düzenlediği Kongre binası çevresinde devam eden sıkı güvenlik önlemleri de Biden’ın konuşması öncesinde daha da yoğunlaştırıldı.
Biden’ın bu akşamki konuşmasında, pandemi sürecinde tarihi bir kriz içine giren ülke ekonomisini yeniden canlandırmayı amaçlayan teşvik paketinin yanı sıra, altyapı reformu, yeni vergi düzenlemeleri ve eğitim sistemine yatırım önerilerini de yeniden ayrıntılarıyla anlatması bekleniyor. Corona virüsü pandemisiyle mücadele ve aşılamada kaydedilen ilerlemeler de Biden’ın değineceği konular arasında.
Yeni vergi düzenlemeleri kapsamında varlıklı Amerikalılar’ın ve büyük şirketlerin vergilerinin arttırılmasına yönelik önerisi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in eleştirileriyle karşı karşıya olan Biden ayrıca iki yıllık üniversitelerin ücretsiz olması, okul öncesi çocukların bakımı için 225 milyar dolarlık bütçe ayrılması ve çocuklu ailelere aylık en az 250 dolarlık mali destek sunulması gibi yenilikler de sunma çabasında.
Eski Başkan Barack Obama döneminde 8 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevini yürüten ve öncesinde de 30 yıllık bir senatörlük geçmişi olan Biden, seçim kampanyasında öne çıkardığı üç temel hedefe bu akşamki konuşmasında yeniden vurgu yapacak. Bu hedefler, ülkede şu ana kadar 573 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandemiyle mücadele, siyasal arenada yaşanan kutuplaşmayı sona erdirme ve devlete duyulan güveni güçlendirme olarak sıralanıyor.
Biden, geleneksel olarak yemin töreninden kısa bir süre sonra Kongre üyeleri önünde yapılan başkanlık konuşmasını Nisan ayına kadar erteleyerek kendisine, Corona virüsü pandemisiyle mücadelenin yanı sıra diğer öne çıkan konularla ilgili daha kapsamlı konuşma fırsatını da yaratmış oldu.
Biden’ın, konuşmasında ülkede uzun süredir tartışma konusu olan ırkçılık, bireysel silahlanma, polis şiddeti ve göç konularına da değinmesi bekleniyor.
Beyaz Saray: “Bir nesilde bir kez yapılan yatırımlar”
Bugün Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Biden’ın önerdiği altyapı reformu ile istihdam planı ve ailelere yönelik planla ilgili olarak, “ulusumuzun geleceği için bir nesilde bir kez yapılan yatırımlar” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, “ABD Aile Teşvik Paketi ailelere, şu an birçoğunun zorluk çektiği temel harcamalarda yardım ederek, sağlık sigortası maliyetini düşürerek ve çocuk yoksulluğunu tarihi oranda düşürmeye yönelik Amerikan Kurtarma Planı’nı devam ettirerek, çocuklarımıza ve ailelerimize yapılan bir yatırım” denildi.
Plan kapsamında, eğitimde en az 4 yılın ücretsiz hale getirilmesi, ailelere ve çocuklara doğrudan devlet desteği sunulması ve çocuklu ailelere ve çalışanlara vergi indirimleri sunulması hedefleniyor.