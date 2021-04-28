Biden'dan 1,8 Trilyon Dolarlık Yeni Plan

Başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk kez Kongre üyeleri önünde konuşma yapmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden’ın, konuşmasında ekonomiden eğitime bir dizi alanda yeni politikalarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bunlar arasında, çocuklara, ailelere ve eğitime ayrılacak 1,8 trilyon dolarlık bir plan da yer alıyor.

“ABD Aile Teşvik Paketi” olarak adlandırılan ve 10 yıllık bir sürece yayılması hedeflenen bu plan, Amerikalılar’ın yaşamında devletin yerini büyük oranda değiştirecek bir adım olarak yorumlanıyor.

Bu akşam televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak konuşmaya izleyici olarak katılacak Kongre üyelerinin sayısı, devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı tutuluyor. 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ı destekleyen bazı grupların baskın düzenlediği Kongre binası çevresinde devam eden sıkı güvenlik önlemleri de Biden’ın konuşması öncesinde daha da yoğunlaştırıldı.

Biden’ın bu akşamki konuşmasında, pandemi sürecinde tarihi bir kriz içine giren ülke ekonomisini yeniden canlandırmayı amaçlayan teşvik paketinin yanı sıra, altyapı reformu, yeni vergi düzenlemeleri ve eğitim sistemine yatırım önerilerini de yeniden ayrıntılarıyla anlatması bekleniyor. Corona virüsü pandemisiyle mücadele ve aşılamada kaydedilen ilerlemeler de Biden’ın değineceği konular arasında.