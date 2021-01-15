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Biden’dan 1.9 trilyonluk pandemi paketi

15.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Biden’dan 1.9 trilyonluk pandemi paketi

Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralmaya hazırlanan Biden pandemiyle birlikte derinden sarsılan ABD ekonomisini düze çıkarmak ve salgınla mücadele için 1.

9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Paketi’ni açıkladı.ABD’de başkanlık görevini önümüzdeki hafta devralmaya hazırlanan Joe Biden, pandemiyle sarsılan ülke ekonomisini canlandırmak için 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

“Amerikan Kurtarma Planı” adlı pakette öne çıkan başlıklar arasında asgari ücretin saatlik on beş dolar seviyesine yükseltilmesi, vatandaşlara verilen doğrudan yardım çeklerinin bin 400 dolara çıkarılması, küçük işletmeler başta olmak üzere salgından en çok etkilenen kesimlere 440 milyar dolarlık yardım yapılması ve aşı kampanyası ve salgınla mücadele için 160 milyar dolarlık kaynak sağlanması bulunuyor.

İki aşamalı olarak gerçekleştirmeyi planladığı ekonomik yardım paketini canlı yayında duyuran Biden, “Bizim ‘kurtarma ve iyileştirme’ planımız hem ciddi bir amacı olması, hem net bir plan üzerine kurulu olması hem de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile herkes için gerekli olan birlik çağrısını yapması sebebiyle ileriye dönük bir hamle” dedi.

ABD’nin nesiller boyunca gördüğü en büyük ekonomik ve halk sağlığı krizlerinden birinin tam ortasında olduğuna vurgu yapan Biden, “İnsanların derin acılar çektiği ortada ve bunun için kaybedilecek zaman yok. Harekete geçmeliyiz, hem de şimdi” dedi. ABD’nin seçilmiş başkanı aynı zamanda bu planın salgının gidişatını tersine çevirerek ülke ekonomisinde iyileşme sağlayacağını savundu.

Kongre’de 2020’de onaylanan önceki yardım paketleri üzerine kurulu Amerikan Kurtarma Planı, Trump yönetiminin geçen yıl açıkladığı Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik paketinin genişletilmiş hali.

Temsilciler Meclisi harekete geçti

Biden’ın açıklamasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat lideri Chuck Schumer bir bildiri yayımlayarak paketi meclisten hızla geçirmek için harekete geçtiklerini açıkladılar. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden olan Pelosi ve Schumer, bildirisinde “Biden-Harris paketinin Kongre’de Demokratlarının uğruna savaştığı şeylerin çoğunu içermesinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Demokratlar Kongre’de hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu elinde tutsa da, Biden’ın paketi Senato engeline takılabilir. Bazı Demokrat senatörler de paketle ilgili çekinceleri olduğunu dile getirdi. Ancak hafta başında Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun, Biden’ın paketini destekleyeceğini açıklaması dengeleyici bir unsur olarak görüldü.

ABD’de resmi rakamlara göre 385 bin kişi COVID-19’a bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ülkede işsizlik seviyesi Ağustostan bu yana en yüksek seviyesinde.

AFP /DBN, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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