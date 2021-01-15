Biden’dan 1.9 trilyonluk pandemi paketi

9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Paketi’ni açıkladı.ABD’de başkanlık görevini önümüzdeki hafta devralmaya hazırlanan Joe Biden, pandemiyle sarsılan ülke ekonomisini canlandırmak için 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

“Amerikan Kurtarma Planı” adlı pakette öne çıkan başlıklar arasında asgari ücretin saatlik on beş dolar seviyesine yükseltilmesi, vatandaşlara verilen doğrudan yardım çeklerinin bin 400 dolara çıkarılması, küçük işletmeler başta olmak üzere salgından en çok etkilenen kesimlere 440 milyar dolarlık yardım yapılması ve aşı kampanyası ve salgınla mücadele için 160 milyar dolarlık kaynak sağlanması bulunuyor.

İki aşamalı olarak gerçekleştirmeyi planladığı ekonomik yardım paketini canlı yayında duyuran Biden, “Bizim ‘kurtarma ve iyileştirme’ planımız hem ciddi bir amacı olması, hem net bir plan üzerine kurulu olması hem de şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile herkes için gerekli olan birlik çağrısını yapması sebebiyle ileriye dönük bir hamle” dedi.

ABD’nin nesiller boyunca gördüğü en büyük ekonomik ve halk sağlığı krizlerinden birinin tam ortasında olduğuna vurgu yapan Biden, “İnsanların derin acılar çektiği ortada ve bunun için kaybedilecek zaman yok. Harekete geçmeliyiz, hem de şimdi” dedi. ABD’nin seçilmiş başkanı aynı zamanda bu planın salgının gidişatını tersine çevirerek ülke ekonomisinde iyileşme sağlayacağını savundu.