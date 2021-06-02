Biden’dan 4 Temmuz’a Kadar Aşı Seferberliği

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yaklaşırken Corona virüsüyle mücadelede yönetimin Haziran ayı planını açıkladı.
Sadece 4 ayda kişilerin hızlı, eşit ve etkili şekilde aşılanmasında büyük ilerleme sağlandığını belirten Biden, toplam 170 milyon Amerikalı’nın aşı olduğunu, yetişkinlerin yüzde 52’sinin her iki doz aşısını da olduklarını, yaşlıların ise yüzde 75’inin iki doz aşı olduklarını bildirdi.
Biden daha fazla kişi aşılandıkça pandemiyle mücadelede daha çok başarıya erişileceğini söyledi.
20 Ocak’tan beri günlük ortalama vaka sayısının 184 binden 19 bine indiğini, 2020’nin Mart ayından bu yanaysa vaka sayısının ilk kez 20 binin altına indiğini kaydeden Biden hastaneye yatma ortalamasının 117 binden 21 bine indiğini, Corona virüsüyle bağlantılı ölümlerin ise yüzde 85’ten fazla oranda düştüğünü belirtti.
Biden bunun nedeninin yönetimin ilk günden itibaren önlem almış olması olduğunu söyledi.
Biden ülke genelinde 80 binden fazla aşılama sahası oluşturmak için şehirlerle ve eyaletlerle çalıştıklarını, aşı kampanyası kapsamında 5 bin 900’ü aktif görevdeki askerler olmak üzere 9 binden fazla federal personel görevlendirdiklerini hatırlattı.
40 yılın en hızlı ekonomik büyümesi
Dünyanın en büyük ekonomilerinin üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) bu hafta ABD’nin ekonomik büyüme oranının yüzde 6,9 olacağı tahmini yaptığını belirten Biden bunun neredeyse son 40 yılın en hızlı ekonomik büyümesi olduğuna dikkati çekti. Biden bunun aşı programı ve yönetimin ekonomik stratejisi sayesinde olduğunu kaydetti.
Amerikalılar’ın bu yazı geçen seneden çok farklı geçireceklerini müjdeleyen Biden, ‘‘Bu yaz özgürlük, keyif, bir araya gelme ve kutlama yapma yazı olacak. Uzun bir kışın ardından Amerikalılar’ın hak ettikleri bir yaz olacak’’ diye konuştu.
Sonbahar uyarısı
Ancak Biden sonbahar ayları için uyarıda bulundu. ‘‘Yazdan sonra ne olacak? Eğer aşılanmadıysanız hala ciddi hasta olma, ölüm ve hastalığı başkalarına bulaştırma riskiyle karşı karşıyasınız. Özellikle de Amerikalılar’ın kapalı mekanlarda bir araya gelecekleri sonbahar döneminde. Bu sırada yeni daha tehlikeli varyantların riski de devam ediyor olacak. Şimdi bile aşı oranı en fazla olan bölgelere baktığınızda ölü sayısının önemli şekilde düştüğünü göreceksiniz. Diğer taraftan aşıda geri kalan bölgelerde ölü sayıları eskisi kadar yüksek seyrediyor’’ diye konuştu.
Biden gençlere seslenerek hastalığı hafif geçirseler bile aylarca etkisi altında kalabilecekleri, sosyal hayatlarının etkileneceği ve sağlıkları üstünde uzun süreli etkiler kalabileceği uyarısında bulundu.
Gençlere aşı çağrısı
‘‘Gençlerin ölüm oranı daha düşük, bu doğru. Ancak aşı olmazsanız er ya da geç Corona virüsüne yakalanabilirsiniz’’ diyen Biden gençlerin de önemli bir yüzdesinin hasta olabildiğini ve virüsün uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalabildiğini hatırlattı.
Aşıların hızlı geliştirildiği için güvenli olmayabileceği tartışmalarıyla ilgili olarak Biden ‘‘Bilmeniz gereken şu ki aşılar benzer virüslerle onlarca yıl boyunca yapılan araştırmalarla geliştiriliyor, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) katı klinik deneylerinden geçiyor’’ dedi.
‘‘Biz tüm Amerikalılar için başkan ve başkan yardımcısı olduk’’ diye konuşan Biden, ‘‘Zaten çok bölünmüş ülkenin, halkın Corona virüsü korkusundan arınarak yaşadığı yerler ile ölüm ve hastalığın geri döndüğü yerler olarak daha da bölündüğünü görmek istemiyorum’’ dedi.
“Aşı olmak partizan bir eylem değil”
Aşı olmanın partizan bir eylem olmadığını belirten Biden, aşı çalışmalarının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler altında yapıldığını kaydetti.
Dünyanın her yerinde halkların aşı olmak için umutsuz bir bekleyiş içinde olduklarını kaydeden Biden, ancak Amerikalılar’ın ücretsiz olarak kendi mahallelerindeki eczanelerde aşı olabildiklerini söyledi.
Biden, ‘‘12 yaşın üstündeki tüm Amerikalılar nerede yaşarsa yaşasın, neye inanırsa inansın, kime oy verirse versin aşı olma hakkına sahipler. Bu sizin seçiminiz, lütfen özgürlüğünüzü kullanın. Korkudan arınmış olarak yaşayın. Bu sonbaharda birlik olmamız, korkudan arınmamız lazım’’ dedi.
Amerikalılar’dan halkın yüzde 70’inin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar en az bir doz aşı olmasına yardım etmeleri çağrısı yapan Biden, 12 eyaletin şimdiden bu önemli eşiği geçtikleri haberini açıkladı.
Ülke genelinde halkın yüzde 63’ünün bir doz aşı olduğunu belirten Biden 40 yaş üstünde ise bir doz aşı olanların oranının yüzde 73 olduğunu kaydetti.
Aşılanmayı arttırma planında neler var?
Biden 4 Temmuz’a kadar halkın yüzde 70’inin aşılanması için alınan önlemleri şöyle sıraladı:
- Gelecek haftadan itibaren aralarında eczanelerin de olduğu birçok aşılama merkezi daha uzun saatlerde çalışacak. Eczaneler Cuma günü 24 saat açık olacak.
- Çocuklarına baktığı için aşı olamayanlara yardım amacıyla ülkenin önde gelen çocuk bakım kuruluşlarından Kindercare ve Bright Horizon gibi şirketlere bağlı kurumlar devreye girecek. Aşı olmak isteyen aileler çocuklarını geçici süreyle bu kurumlara bırakabilecek.
- Uber ve Lyft gibi araç paylaşım şirketleri aşı olmak isteyenleri aşılama merkezlerine ücretsiz taşıyacak.
- Ülkenin güney ve ortabatısında aşılamayı arttırmak için Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Başkan Biden’ın eşi Jill Biden öncülüğünde Ulusal Aşılama Turu yapılacak.
- Corona Virüsüyle Mücadele Siyah Koalisyonu’nun girişimiyle yerel mağazalar aşılama avukatları haline gelecek. Buralarda randevu alınmasına yardım edilecek bazı mağazalar kendi mekanlarında aşılama yapacak.
- Bu haftasonu binlerce gönüllü kapı kapı gezerek halkı aşı olmaya teşvik edecek.
- İşyerlerini çalışanlara Corona virüsü aşısı olmaya gitmeleri için ücretli izin vermeye teşvik etmek amacıyla vergi kredisi sağlanacak. İş verenler işyerlerinde aşılama klinikleri açılması için başvurmaya teşvik edilecek.
- Süpermarketler ve mağazalar aşı olanlara eğlenceli ödüller verecek.
- NBA, NHL ve NASCAR gibi spor kuruluşları da aşılamaya destek olacak. Playoff oyunlarda aşılama yapılacak, aşı olanlara beyzbol maçlarına bedava bilet verilecek.