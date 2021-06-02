Biden’dan 4 Temmuz’a Kadar Aşı Seferberliği

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yaklaşırken Corona virüsüyle mücadelede yönetimin Haziran ayı planını açıkladı.

Sadece 4 ayda kişilerin hızlı, eşit ve etkili şekilde aşılanmasında büyük ilerleme sağlandığını belirten Biden, toplam 170 milyon Amerikalı’nın aşı olduğunu, yetişkinlerin yüzde 52’sinin her iki doz aşısını da olduklarını, yaşlıların ise yüzde 75’inin iki doz aşı olduklarını bildirdi.

Biden daha fazla kişi aşılandıkça pandemiyle mücadelede daha çok başarıya erişileceğini söyledi.

20 Ocak’tan beri günlük ortalama vaka sayısının 184 binden 19 bine indiğini, 2020’nin Mart ayından bu yanaysa vaka sayısının ilk kez 20 binin altına indiğini kaydeden Biden hastaneye yatma ortalamasının 117 binden 21 bine indiğini, Corona virüsüyle bağlantılı ölümlerin ise yüzde 85’ten fazla oranda düştüğünü belirtti.

Biden bunun nedeninin yönetimin ilk günden itibaren önlem almış olması olduğunu söyledi.

Biden ülke genelinde 80 binden fazla aşılama sahası oluşturmak için şehirlerle ve eyaletlerle çalıştıklarını, aşı kampanyası kapsamında 5 bin 900’ü aktif görevdeki askerler olmak üzere 9 binden fazla federal personel görevlendirdiklerini hatırlattı.