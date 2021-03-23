Biden’dan ABD Kongresi’ne Çağrı

Senato’ya, daha önce Temsilciler Meclisi’nden geçen, ateşli silahların satışında müşterilerin geçmişlerinin kontrol edilmesi sisteminin boyutunu genişleten iki tasarıyı “derhal geçirmesi” çağrısında bulunan Biden, bunun “partizan bir mesele olmadığını ve olmaması da gerektiğini” vurguladı. Biden, “Bu, Amerika’nın meselesi. Hayatları kurtaracak, Amerikalılar’ın hayatlarını kurtaracak bir mesele. Derhal harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, “Gelecekte hayatları kurtaracak sağduyulu adımlar atılması için bırakın saati tek bir dakika bile beklememeliyim. Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çalışma arkadaşlarımı harekete geçmeye çağırıyorum” diye konuştu.

Biden, ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde bir süpermarkete düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından Beyaz Saray’da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Joe Biden, ABD Kongresi’ni, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ve silah satın almak isteyenlerin geçmişinin araştırılması sistemindeki boşlukların giderilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Denver kentinin 45 kilometre kuzeybatısındaki Boulder'da King Soopers adlı süpermarkette Pazartesi akşamüzeri saatlerinde müşterilerin ve süpermarket çalışanlarının üzerine ateş açılmış, olayda biri polis memuru 10 kişi yaşamını yitirmişti. Zanlının kimliği Ahmed El Aliwi Alissa olarak açıklanırken, 21 yaşında ve Colorado eyaletinin Arvada kentinden olduğu belirtildi. El Aliwi Alissa'ya 10 ayrı cinayet suçlaması yöneltildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Biden'ın yasal düzenleme tekliflerine ek olarak, silah şiddeti konusunda bir dizi başkanlık kararnamesini değerlendirdiğini belirtti.

Açıklamalarının sonunda bir gazetecinin, bu konuda kendi tasarısını sunup-sunmayacağı sorusu üzerine Biden, bu konuda daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

Biden, saldırı silahlarına daha önce getirilen ancak 2004 yılında süresi dolan yasağa atıfta bulunarak, “Başkan olarak size söz veriyorum, sokakları bu savaş silahlarından tekrar temizleyeceğim” dedi.

Biden da, olayla ilgili hala bilinmeyen çok unsurun bulunduğuna işaret ederek, tablo netleştikten sonra yeni açıklamalar yapacağını belirtti. Biden, 51 yaşındaki polis memuru Eric Talley dahil olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, olaya süratle müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Biden, “Başkan olarak Amerikan halkının emniyeti için elimdeki tüm kaynakları kullanacağım” mesajını verdi.

Bununla birlikte, Biden’ın önünde, seçim kampanyasında silah kontrolu konusunda sözünü verdiği adımları Kongre’den geçirmek için zor bir yol var. RAND Corp şirketinin araştırmasına göre, ABD dünyada sivillerin en yüksek oranda silah sahibi olduğu ülke konumunda bulunuyor. Silah Şiddeti Arşivi’ne göre geçen yıl ülkede 43 binin üzerinde kişi ateşli silahlarla yaşamını yitirdi.

Daha önce ABD’de yaşanan çok sayıda toplu silahlı saldırıya rağmen Kongre’de silah kontrolu konusunda kapsamlı bir yasa geçirilemedi. Bunun yapılamamasında Cumhuriyetçi üyeler ve silah lobisinin muhalefeti önemli rol oynadı. ABD Anayasası’nın İkinci Ek Maddesi, Amerikalılar’ın silah sahibi olmasını hak olarak güvence altına alıyor.