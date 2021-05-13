Biden'dan Akaryakıt Müjdesi

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Colonial boru hattı şirketinin tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu. Biden haftasonuna kadar akaryakıt sevkiyatının normale dönmesini beklediğini söyledi.

Boru hattının 8 bin 850 kilometre (5 bin 500 mil) olduğunu hatırlatan Biden, etkilerini görmenin biraz zaman alacağını belirtti.

Akaryakıt istasyonlarına bu durumdan faydalanarak, fiyat arttırmamaları çağrısında bulunan Joe Biden, ‘’Kimse bu durumu ekonomik kazanç elde etmek için kullanmamalı’’ dedi. Müşterilerden ihtiyaç duyduklarından daha fazla benzin almamalarını isteyen Biden, halka panik olmamaları çağrısında bulundu. Durumun haftasonundan itibaren düzeleceğini söyleyen Biden, boru hattındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Yönetimin bu konuda attığı adımlara da değinen Başkan Biden, benzin istasyonlarına gönderilen yakıtla 5 milyon aracın deposunun dolacağını söyledi. Biden Çarşamba günü sevkiyatı hızlandırmak için ABD’de deniz ticaretini düzenleyen Jones Yasası’nı devre dışı bırakmıştı. Biden gerekirse ek düzenlemeler de yapılabileceğini kaydetti.