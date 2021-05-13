Biden'dan Akaryakıt Müjdesi

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Colonial boru hattı şirketinin tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu. Biden haftasonuna kadar akaryakıt sevkiyatının normale dönmesini beklediğini söyledi.
Boru hattının 8 bin 850 kilometre (5 bin 500 mil) olduğunu hatırlatan Biden, etkilerini görmenin biraz zaman alacağını belirtti.
Akaryakıt istasyonlarına bu durumdan faydalanarak, fiyat arttırmamaları çağrısında bulunan Joe Biden, ‘’Kimse bu durumu ekonomik kazanç elde etmek için kullanmamalı’’ dedi. Müşterilerden ihtiyaç duyduklarından daha fazla benzin almamalarını isteyen Biden, halka panik olmamaları çağrısında bulundu. Durumun haftasonundan itibaren düzeleceğini söyleyen Biden, boru hattındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Yönetimin bu konuda attığı adımlara da değinen Başkan Biden, benzin istasyonlarına gönderilen yakıtla 5 milyon aracın deposunun dolacağını söyledi. Biden Çarşamba günü sevkiyatı hızlandırmak için ABD’de deniz ticaretini düzenleyen Jones Yasası’nı devre dışı bırakmıştı. Biden gerekirse ek düzenlemeler de yapılabileceğini kaydetti.
Biden şirketlere siber saldırılar karşısında ne yapmaları gerektiğini söylemeyeceğini belirtti.
Biden, saldırıyı yapanların Rusya’da olduğunu ancak saldırının arkasında Rus hükümetinin olduğuna inanmadığını dile getirdi.
Korsanlara fidye ödendi iddiası
Bloomberg Haber kanalı tarafından yayınlanan bir haberde, Colonial’ın ABD'deki en büyük yakıt boru hattı ağının operasyonlarını durduran siber saldırının ardından Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödediği öne sürüldü.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Colonial boru hattının maruz kaldığı gibi siber saldırıların kurbanı olan şirketler tarafından fidye ödenmemesi gerektiğini söyledi.
Pelosi, haftalık basın toplantısında, kişilerin, ülkedeki kritik altyapı güvenliğini tehdit ederek, kazanç sağlamayı düşünmelerini istemediklerini belirtti.
Nancy Pelosi, Amerikan tesislerini saldırılara karşı güçlendirmenin bir idari mesele olduğunu dile getirerek, "Colonial'da olduğu kadar durumu sekteye uğratmasa bile, tehditle para kazanabilen bilgisayar korsanları için bu bir açık kapı olamaz" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi’nin en üst düzey Demokrat ismi Pelosi, olayı Rusya kaynaklı olarak nitelese de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Putin odaklı olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, fidye ödemenin şirketlerin çıkarına olmadığını söyledi. Psaki, siber saldırılara karşı kendilerini korumak için adım atmanın özel şirketlerin insiyatifinde olduğunu ekledi.
Jones Yasası’nın gerekli olduğu sürece devre dışı olacağını belirten Psaki, Rus hükümetinin, işin içinde olmasa bile sorumluluğu olduğunu söyledi.