Biden’dan Altyapı Planında Kırmızı Çizgi ve Uzlaşma Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden 2,3 trilyon dolarlık altyapı planında kırmızı çizginin “harekete geçmemek” olduğunu söyledi. Biden bununla birlikte, plana nasıl kaynak sağlanacağı konusunda uzlaşmaya açık olduğu mesajını da verdi. Başkan Biden Beyaz Saray’ın karşısındaki Eisenhower Ofis Binası’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin geleceğe yatırım yapma ve araştırma konusunda başarısız olduğunu ve başarısız olunmasının dünyaya liderlik etme amacından da vazgeçmek anlamına geldiğini söyledi. Harekete geçmemenin “kabul edilemez” olduğunu belirten Başkan Biden uzlaşma aranmasının da kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Biden “İyi niyetle iyi fikirlere açık olacağız ancak hiçbir şey yapmama seçeneğine sıcak bakmayacağız. Harekete geçmemek bir seçenek değil” ifadelerini kullandı. Başkan Biden, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketine ayrılacak kaynağın önemli bir kısmının şu anda yüzde 21 olan kurumlar vergisinin yüzde 28’e çıkarılmasıyla elde edileceğini söylemişti. Çarşamba günü yaptığı konuşmada Biden projeler finanse edilebileceği ve yıllık kazancı 400 bin doların altında olanlara yönelik vergilerin arttırılmayacağı koşuluyla yüzde 28’in altındaki oranları da değerlendirebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, “Kulak vermeye hazırım. Ama bu plana kaynak yaratmamız gerek. Bunu yapabileceğimiz pek çok farklı yol var. Ama ben müzakereye hazırım” diye konuştu. Demokrat Başkan Biden 600 milyar dolarlık teklifin ötesinde duruşlarından taviz vermeye yanaşmayan Cumhuriyetçiler’i de eleştirdi, “1,3 ya da 1,4 trilyon dolarlık bir paketle gelmiş olsalardı ben de orta yolsa buluşmaya hazır olabilirdim ama bir gram bile taviz vermediler” dedi. “Yarışı Çin’e kaptırmamak için harekete geçmeliyiz” ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’nın dünyadaki duruşunun bilgisayar çağında modern altyapıya yönelik iddialı adımlar atmasına bağlı olduğunu, aksi takdirde ABD’nin yarışı Çin’e kaptıracağı ve bu durumun demokrasi açısından da bir sınav niteliği taşıdığı uyarısında bulundu. Biden, “Çin’in dijital altyapıya, araştırmaya ya da kalkınmaya yatırım yapmak için beklediğini mi sanıyorsunuz? Emin olun, beklemiyorlar. Ama Amerikan demokrasisinin yavaş, sınırlı ve onların hızına yetişemeyecek kadar bölünmüş olmasına güveniyorlar” ifadelerini kullandı.