Biden'dan "Amerika yeniden ilerliyor" mesajı

Biden konuşmasında reform planlarını anlattı.ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasından bu yana Kongre'de yaptığı ilk konuşmada, ABD'nin geleceğine dair iyimser mesajlar verdi.

Senato ve Temcilciler Meclisi'nin ortak oturumunda konuşan Biden, "Şimdi sadece 100 gün sonra halka şunu söyleyebilirim: Tehlikeleri imkanlara, krizleri fırsatlara, engelleri güce dönüşterek, Amerika yeniden ilerliyor" dedi.

Yüzyılın en feci pandemisinin, Büyük Buhran'dan beri kaydedilen en ağır ekonomik krizin ve iç savaştan beri demokrasiye yapılan en büyük saldırının yaşandığı bir dönemde ABD'nin yönetimini devraldığını belirten Biden, ancak Amerika'dan hiç vazgeçmediğini söyledi.

"Amerika artık kalkışa hazır" diyen Biden, "geleceğe dair rekabette kazanabilmek için" altyapıya, araştırmaya ve eğitime yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında geleceğe dönük planlarını anlatan Biden, ailelere daha fazla destek sağlanması için yüksek gelirlilerden alınan vergilerin artırılmasını savundu.

"Dünyanın geri kalanı bizi beklemiyor" diyen Biden, muhalefetteki Cumhuriyetçilere reform planlarında iş birliği çağrısı yaptı. "21'inci yüzyılı kazanmak için dünyanın geri kalanı ile rekabet etmeyi unutacak kadar birbirimizle meşgul olmamalıyız" ifadelerini kullandı.