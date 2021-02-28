Biden’dan Amerikalılar’a Salgın Konusunda Uyarı

Amerika Başkanı Joe Biden Johsnon&Johnson’ın Corona aşısının İlaç ve Gıda Dairesi FDA tarafından onaylanmasının ardından yazılı mesajında, halka tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı ve virüsün yayılmakta olan çeşitlerine dikkat çekerek kazanımların tersine dönebileceğini kaydetti.

Biden Johnson&Johnson aşısının FDA tarafından onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada,“Haberi kutlamamıza rağmen bütün Amerikalılar’a ellerini yıkamalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maske takmaya devam etmeleri çağrısı yapıyorum. Birçok defa söylediğim gibi yeni çeşitler yayılırken işler yine daha kötüye gidecek gibi ve şimdiki gelişmeler tersine dönebilir” dedi.

FDA’den onay olan Johnson&Johnson ise Amerikan yönetimine aşı nakliyesine başladığını açıkladı.

Şirketin amacı Mart ayında 20 milyon doz aşıyı Amerika'ya sağlamak. 2021’in ilk yarısında ise bu rakamın 100 milyona çıkması planlanıyor.

Aşının Amerika’da kullanılan diğer aşılardan en önemli farkı tek doz yapılıyor olması. Küresel çapta 44 bin kişi üzerinde yapılan testlerde aşının virüse karşı etkinliği yüzde 66 olarak hesaplandı.