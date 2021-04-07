HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden’dan Aşı Müjdesi

Biden’dan Aşı Müjdesi

07.04.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekti. Biden virüsle hala "ölüm-kalım savaşında" olduklarını da belirtti

Biden’dan Aşı Müjdesi

Başkan Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekti. Biden, 19 Nisan’a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtti ancak virüsün yeni türlerinin yayıldığına dikkati çekerek, Corona virüsüyle “hala ölüm-kalım savaşında” olduklarını söyledi.

Biden eyaletlere, 19 Nisan’a kadar 18 yaş ve üstündeki herkesin aşı olabilmesi talimatını verdi. Başkan’ın daha önce açıkladığı tarih 1 Mayıs’tı. 16 yaş altındakiler içinse henüz hiçbir Corona virüsü aşısı onaylanmadı ancak bu yaş grubuna yönelik testler devam ediyor.

ABD’deki eyaletlerin çoğunluğu zaten daha önce, aşı merkezlerini hedeflenen tarihten daha erken zamanda tüm yetişkinlere açacaklarını bildirmişti.

Biden Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şimdi yapacağımız işler, 4 Temmuz öncesinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımız ya da kaybedeceğimizi belirleyecek” dedi.

Öğretmenlerin ve okul personelinin yüzde 80’inden fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ifade eden Biden, bununla birlikte, Corona virüsünün yeni türlerinin yayılmaya devam ettiğini ve bu durumun da vaka sayılarını arttırdığını kaydetti.

Biden, “Henüz bitiş çizgisinde değiliz. Hala yapacak çok işimiz var. Hala bir ölüm-kalım savaşı veriyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı, 19 Nisan’ı geçmeyecek şekilde 18 yaş ve üzerindeki herkesin aşı olmaya hak kazanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Biden’ın açıklamasının, “ülkedeki herkesin aşı olmaya hak kazandığını” kamuoyunun önünde doğruladığını belirtti.

Psaki, bunun, Amerikalılar’ın aşı olabilmek için gereken kriterlere sahip olup olmadıklarını eyalet ya da yerel web sitelerinden kontrol etmelerine artık gerek kalmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Biden da, “Kafa karıştırıcı kurallar artık yok” dedi.

Biden, Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki bir aşılama merkezini ziyaretinin ardından bu açıklamaları yaptı.

Biden başkanlık görevini geçen Ocak ayında devraldığında, ilk 100 günde, yani Nisan sonuna kadar 100 milyon kişinin aşı olmasını hedeflediğini açıklamıştı. Şimdi Biden bu hedefi ikiye katlayarak 200 milyona yükseltti.

Corona virüsü yüzünden ABD’den bugüne kadar 550 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ülkede 167 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Her 10 Amerikalı’dan dördü en az bir doz aşı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Fransa'da AstraZeneca aşısı hakkında suç duyurusuFransa'da AstraZeneca aşısı hakkında suç duyurusu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Fransa'da AstraZeneca aşısı hakkında suç duyurusu

Dr. Anthony Fauci'den tedirgin eden sözler: ABD yeni bir Covid-19 dalgasının eşiğinde

Tedirgin eden sözler! 'ABD yeni bir dalganın eşiğinde'

Etiyopya’nın Somali sınırında çatışma çıktı: En az 100 ölü

Etiyopya’nın Somali sınırında çatışma çıktı: En az 100 ölü

Ülke karıştı! Roma’da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Ülke karıştı! Kısıtlamalar yüzünden sokağa döküldüler

İngiltere'den flaş karar: AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesi askıya alındı

İngiltere'den Oxford-AstraZeneca aşısı kararı

Son dakika! 'Kızıldeniz'de İran gemisi saldırıya uğradı' iddiası

Flaş iddia: İran gemisi saldırıya uğradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.