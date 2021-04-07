Biden’dan Aşı Müjdesi

Başkan Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekti. Biden, 19 Nisan’a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtti ancak virüsün yeni türlerinin yayıldığına dikkati çekerek, Corona virüsüyle “hala ölüm-kalım savaşında” olduklarını söyledi.

Biden eyaletlere, 19 Nisan’a kadar 18 yaş ve üstündeki herkesin aşı olabilmesi talimatını verdi. Başkan’ın daha önce açıkladığı tarih 1 Mayıs’tı. 16 yaş altındakiler içinse henüz hiçbir Corona virüsü aşısı onaylanmadı ancak bu yaş grubuna yönelik testler devam ediyor.

ABD’deki eyaletlerin çoğunluğu zaten daha önce, aşı merkezlerini hedeflenen tarihten daha erken zamanda tüm yetişkinlere açacaklarını bildirmişti.

Biden Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şimdi yapacağımız işler, 4 Temmuz öncesinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımız ya da kaybedeceğimizi belirleyecek” dedi.

Öğretmenlerin ve okul personelinin yüzde 80’inden fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ifade eden Biden, bununla birlikte, Corona virüsünün yeni türlerinin yayılmaya devam ettiğini ve bu durumun da vaka sayılarını arttırdığını kaydetti.