Biden’dan Aşıya Erişimi Hızlandırmak İçin Yeni Önlemler

Başkan Joe Biden, Corona virüsü aşı kampanyasının 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları Lyft ve Uber’in aşılama merkezlerine gidecek bireyleri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında aşı kliniklerinin kurulması da var.
Her iki partiden valilerin aşı kampanyalarını anlattığı bir toplantıya katılan Biden, aşı olmak isteyenlerin vaccines.gov internet sitesinden ya da posta kutusu numaralarını telefonla göndererek en yakınlarında aşı merkezlerine erişebileceklerini bildirdi. Başkan Biden ayrıca 20 binden fazla eczanenin şu anda randevusuz aşı yaptığını kaydetti.
Biden, 24 Mayıs ve 4 Temmuz tarihleri arasında Uber ve Lyft’in aşı olmak isteyen herkesi ücretsiz olarak aşılama merkezlerine taşıyacağını ve evlerine geri getireceğini açıkladı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre aşı olmak isteyenler, Uber ve Lyft uygulamaları üzerindeki basit adımları takip ederek istedikleri aşılama merkezini seçecek ve herhangi bir ücret ödemeden seçtikleri merkeze gidebilecek. Bu özellik Uber ve Lyft’in uygulamalarına gelecek iki hafta içinde eklenecek ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek.
Devlet okulları aşı merkezi olarak işlev görecek
Biden ayrıca ülkenin en büyük devlet okullarının da aşılama faaliyetlerine katkıda bulunacağını bildirdi. Pazartesi günü Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer’in aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına onay verdiğini hatırlatan Biden, öğrencilerin hızlı şekilde aşılanması için eczaneler ve yüksek kontenjanlı devlet okullarının işbirliği yapmasının planlandığını açıkladı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin, öğretmenlerin ve civarda oturanların aşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu okullarda aşı klinikleri oluşturulacak. Biden yönetimi federal eczane programıyla 6 bin mobil klinik kurarak yerel toplulukların aşıya erişimini sağlamıştı.
Biden ayrıca Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) aşılamada artık küçük yerleşim birimlerine ve mobil kliniklere odaklandığını bildirdi. Aşı eğitimi konusunda da önemli yatırımlar yapıldığını belirten Biden, federal hükümetin, eyelet bölge yönetimleri, yerli kabileler ve yerel yönetimlere, dini örgütler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla halka aşı erişimi sağlamaları için maddi kaynak sağlayacağını bildirdi.
Biden federal fonlarla desteklenen ve halkın aşıya erişiminden sorumlu sosyal hizmet görevlilerinin, yüz yüze görüşme, mesaj veya telefonla halkı aşılarının güvenirliliği ve erişim konusunda bilgilendireceğini kaydetti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da eyalet yöneticileri ve yerel liderlerin halkın aşıya erişimini sağlamak için gerekli personel ve diğer kampanya masraflarını Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) desteğiyle karşılayabilecekleri kaydedildi.
Bu görevliler aynı zamanda aşı klinikleri, sağlık merkezleri ve eczanelerle işbirliği yaparak, isteyenlere, aşı randevularının alınmasında yardımcı olacak. Sosyal hizmet görevlileri, işverenlerin çalışanlarını aşılamalarına, personelin aşı merkezlerine taşınmasına ya da işyerlerinde geçici aşılama alanlarının kurulmasına yardım edecek.