Biden’dan Aşıya Erişimi Hızlandırmak İçin Yeni Önlemler

Başkan Joe Biden, Corona virüsü aşı kampanyasının 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları Lyft ve Uber’in aşılama merkezlerine gidecek bireyleri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında aşı kliniklerinin kurulması da var.

Her iki partiden valilerin aşı kampanyalarını anlattığı bir toplantıya katılan Biden, aşı olmak isteyenlerin vaccines.gov internet sitesinden ya da posta kutusu numaralarını telefonla göndererek en yakınlarında aşı merkezlerine erişebileceklerini bildirdi. Başkan Biden ayrıca 20 binden fazla eczanenin şu anda randevusuz aşı yaptığını kaydetti.

Biden, 24 Mayıs ve 4 Temmuz tarihleri arasında Uber ve Lyft’in aşı olmak isteyen herkesi ücretsiz olarak aşılama merkezlerine taşıyacağını ve evlerine geri getireceğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre aşı olmak isteyenler, Uber ve Lyft uygulamaları üzerindeki basit adımları takip ederek istedikleri aşılama merkezini seçecek ve herhangi bir ücret ödemeden seçtikleri merkeze gidebilecek. Bu özellik Uber ve Lyft’in uygulamalarına gelecek iki hafta içinde eklenecek ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek.