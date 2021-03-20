Biden'dan Asyalı Amerikalılar'a Destek

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Cuma günü Georgia’da Asyalı Amerikalı topluluğun liderleriyle bir araya geldi. Amerikan Kurtarma Paketi adlı 1,9 trilyon dolarlık Corona teşviklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen seyahat, hafta içinde Atlanta’da Asyalı Amerikalılar’ı hedef alan saldırıların ardından yön değiştirdi.

Biden, destekçileriyle bir araya gelmek için düzenledikleri etkinliği iptal ettiklerini söyledi ve ‘‘Böyle bir zamanda bunu yapmak uygun olmayacaktı’’ dedi ve ırkçılıkla mücadelenin Amerikalılar’ı bir araya getiren şeylerden biri olması gerektiğini söyledi.

Salı günü Atlanta’da yaşanan silahlı saldırının ülkedeki silah şiddetinin yeni bir örneği olduğunu belirten Biden, olayda 8 kişinin ve 6’sı Asyalı 7 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının motivasyonu ne olura olsun çok sayıda Asyalı Amerikalı’nın güvenliklerinden endişe duyduğunu belirten Biden, Asyalı Amerikalılar’ın günah keçisi haline getirildiklerini söyledi.

Nefret eylemlerinde büyük artış yaşandığını kaydeden Biden, birçok olayın rapor bile edilmediğine dikkat çekti. Asyalı Amerikalılar’ın bazılarının sokakta bile yürümeye korkar hale geldiklerini söyleyen Başkan, yaşlıların, kadınların ve düşük ücretli çalışanların saldırılarda hedef alındıklarına dikkat çekti. Biden Asyalı kadınların, Asyalı erkeklere göre iki kat daha fazla taciz edildiklerini söyledi ve ‘‘Bir kere daha öğrendik ki sözcüklerin sonuçları var’’ dedi.