Biden'dan Asyalı Amerikalılar'a Destek

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Cuma günü Georgia’da Asyalı Amerikalı topluluğun liderleriyle bir araya geldi. Amerikan Kurtarma Paketi adlı 1,9 trilyon dolarlık Corona teşviklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen seyahat, hafta içinde Atlanta’da Asyalı Amerikalılar’ı hedef alan saldırıların ardından yön değiştirdi.
Biden, destekçileriyle bir araya gelmek için düzenledikleri etkinliği iptal ettiklerini söyledi ve ‘‘Böyle bir zamanda bunu yapmak uygun olmayacaktı’’ dedi ve ırkçılıkla mücadelenin Amerikalılar’ı bir araya getiren şeylerden biri olması gerektiğini söyledi.
Salı günü Atlanta’da yaşanan silahlı saldırının ülkedeki silah şiddetinin yeni bir örneği olduğunu belirten Biden, olayda 8 kişinin ve 6’sı Asyalı 7 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırının motivasyonu ne olura olsun çok sayıda Asyalı Amerikalı’nın güvenliklerinden endişe duyduğunu belirten Biden, Asyalı Amerikalılar’ın günah keçisi haline getirildiklerini söyledi.
Nefret eylemlerinde büyük artış yaşandığını kaydeden Biden, birçok olayın rapor bile edilmediğine dikkat çekti. Asyalı Amerikalılar’ın bazılarının sokakta bile yürümeye korkar hale geldiklerini söyleyen Başkan, yaşlıların, kadınların ve düşük ücretli çalışanların saldırılarda hedef alındıklarına dikkat çekti. Biden Asyalı kadınların, Asyalı erkeklere göre iki kat daha fazla taciz edildiklerini söyledi ve ‘‘Bir kere daha öğrendik ki sözcüklerin sonuçları var’’ dedi.
‘‘Sessizlik işbirliğidir, işbirlikçi olamayız. Konuşmamız, harekete geçmemiz lazım’’ diyen Biden,göreve geldiği ilk hafta artan zenofobiye karşı bir kararname imzaladığını hatırlattı ve Kongre’ye de Corona virüsü nefret suçları tasarısını bir an önce imzalanmak üzere masasına getirmesi çağrısı yaptı.
Amerika’nın nefrete liman olamayacağını söyleyen Biden, ‘‘Önce kalbimizi değiştirmeliyiz’’ diye konuştu.
Corona salgınından sonra nefret suçlarında artış
Salı günü düzenlenen saldırıların şüphelisi 21 yaşındaki beyaz erkek Atlanta’daki üç ayrı masaj salonunda sekiz kişiyi öldürmekle suçlandı, bunların altısını Asya kökenli kadınlar oluşturuyor. Corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana Asyalılar’a yönelik nefret suçlarında artış yaşandığı bir dönemde bu saldırı da topluluğun kaygılarını arttırdı.
Polise göre Atlanta bölgesinde yaşayan şüpheli cinsel tatminsizlik nedeniyle şiddete başvurdu. Ancak siyasi liderler ve medeni hak savunucuları olayda Asyalılar’a karşı artan tepkinin kısmen de olsa etkisi olduğu görüşünde.
Biden ayrıca Beyaz Saray yetkilileri, Cedric Richmond ve Susan Rice’ı da toplulukla temas kurmak için görevlendirdi. Biden Corona virüsüyle bağlantılı nefret suçlarının Adalet Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde incelenmesini içeren bir yasa tasarısını da destekliyor.
Biden, Kongre üyelerine Corona virüsü nefret suçları tasarısını hızla geçirmeleri çağrısını Georgia’ya yola çıkmadan önce de yapmıştı.Georgia’daki olayın arkasında yatan neden hala bilinmiyor olsa da ülkenin cinsiyet ve Asyalı karşıtlığı temelli şiddet kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Biden‘‘Ülkemizdeki herkes güvenle, onurla ve saygınlıkla yaşamayı hak ediyor’’ diye konuştu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Cuma günü yaptığı açıklamada Asyalı Amerikalı topluluğa yönelik şiddet eylemlerinin Başkan Trump yönetiminin kullandığı dil nedeniyle arttığını kaydetti.
Biden, Salı günü yaşanan silahlı saldırının kurbanlarını anmak için Beyaz Saray’daki bayrağın da yarıya indirilmesi talimatını verdi.