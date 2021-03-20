HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'dan Asyalı Amerikalılar'a Destek

Biden'dan Asyalı Amerikalılar'a Destek

20.03.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlanta'da yaşanan silahlı saldırının ardından Başkan Joe Biden, Georgia eyaletinde Asyalı Amerikalı topluluğun liderleriyle bir araya geldi. Biden, ''Sessizlik işbirliğidir, işbirlikçi olamayız'' dedi

Biden'dan Asyalı Amerikalılar'a Destek

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Cuma günü Georgia’da Asyalı Amerikalı topluluğun liderleriyle bir araya geldi. Amerikan Kurtarma Paketi adlı 1,9 trilyon dolarlık Corona teşviklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen seyahat, hafta içinde Atlanta’da Asyalı Amerikalılar’ı hedef alan saldırıların ardından yön değiştirdi.

Biden, destekçileriyle bir araya gelmek için düzenledikleri etkinliği iptal ettiklerini söyledi ve ‘‘Böyle bir zamanda bunu yapmak uygun olmayacaktı’’ dedi ve ırkçılıkla mücadelenin Amerikalılar’ı bir araya getiren şeylerden biri olması gerektiğini söyledi.

Salı günü Atlanta’da yaşanan silahlı saldırının ülkedeki silah şiddetinin yeni bir örneği olduğunu belirten Biden, olayda 8 kişinin ve 6’sı Asyalı 7 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının motivasyonu ne olura olsun çok sayıda Asyalı Amerikalı’nın güvenliklerinden endişe duyduğunu belirten Biden, Asyalı Amerikalılar’ın günah keçisi haline getirildiklerini söyledi.

Nefret eylemlerinde büyük artış yaşandığını kaydeden Biden, birçok olayın rapor bile edilmediğine dikkat çekti. Asyalı Amerikalılar’ın bazılarının sokakta bile yürümeye korkar hale geldiklerini söyleyen Başkan, yaşlıların, kadınların ve düşük ücretli çalışanların saldırılarda hedef alındıklarına dikkat çekti. Biden Asyalı kadınların, Asyalı erkeklere göre iki kat daha fazla taciz edildiklerini söyledi ve ‘‘Bir kere daha öğrendik ki sözcüklerin sonuçları var’’ dedi.

‘‘Sessizlik işbirliğidir, işbirlikçi olamayız. Konuşmamız, harekete geçmemiz lazım’’ diyen Biden,göreve geldiği ilk hafta artan zenofobiye karşı bir kararname imzaladığını hatırlattı ve Kongre’ye de Corona virüsü nefret suçları tasarısını bir an önce imzalanmak üzere masasına getirmesi çağrısı yaptı.

Amerika’nın nefrete liman olamayacağını söyleyen Biden, ‘‘Önce kalbimizi değiştirmeliyiz’’ diye konuştu.

Corona salgınından sonra nefret suçlarında artış

Salı günü düzenlenen saldırıların şüphelisi 21 yaşındaki beyaz erkek Atlanta’daki üç ayrı masaj salonunda sekiz kişiyi öldürmekle suçlandı, bunların altısını Asya kökenli kadınlar oluşturuyor. Corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana Asyalılar’a yönelik nefret suçlarında artış yaşandığı bir dönemde bu saldırı da topluluğun kaygılarını arttırdı.

Polise göre Atlanta bölgesinde yaşayan şüpheli cinsel tatminsizlik nedeniyle şiddete başvurdu. Ancak siyasi liderler ve medeni hak savunucuları olayda Asyalılar’a karşı artan tepkinin kısmen de olsa etkisi olduğu görüşünde.

Biden ayrıca Beyaz Saray yetkilileri, Cedric Richmond ve Susan Rice’ı da toplulukla temas kurmak için görevlendirdi. Biden Corona virüsüyle bağlantılı nefret suçlarının Adalet Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde incelenmesini içeren bir yasa tasarısını da destekliyor.

Biden, Kongre üyelerine Corona virüsü nefret suçları tasarısını hızla geçirmeleri çağrısını Georgia’ya yola çıkmadan önce de yapmıştı.Georgia’daki olayın arkasında yatan neden hala bilinmiyor olsa da ülkenin cinsiyet ve Asyalı karşıtlığı temelli şiddet kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Biden‘‘Ülkemizdeki herkes güvenle, onurla ve saygınlıkla yaşamayı hak ediyor’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Cuma günü yaptığı açıklamada Asyalı Amerikalı topluluğa yönelik şiddet eylemlerinin Başkan Trump yönetiminin kullandığı dil nedeniyle arttığını kaydetti.

Biden, Salı günü yaşanan silahlı saldırının kurbanlarını anmak için Beyaz Saray’daki bayrağın da yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum''AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.