Biden’dan Beyaz Saray Ekibine Dört Deneyimli İsim

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Partili Joe Biden, Beyaz Saray'da birlikte çalışacağı ekibini belirlemeyi sürdürüyor. Biden’ın kampanya ekibi yasama işleri ve başkanlık personeli ofisi direktörlükleri dahil dört pozisyona getirilen kişileri açıkladı. 20 Ocak sonrasında First Lady unvanını alacak olan Jill Biden’a bağlı politika direktörlüğüne Obama döneminde de görev yapmış bir isim, hukukçu Mala Adiga getirildi. Biden-Harris kampanyasında kıdemli politika danışmanlığı yapan Adiga, bu dönemde Jill Biden’a da danışmanlık yaptı. Kampanya öncesinde Biden Vakfı'nda Yüksek Öğrenim ve Askeri Aileler Direktörü olan Mala Adiga, Obama-Biden yönetiminde de çeşitli görevlerde bulundu. Bu görevler arasında Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu’nda müsteşarlık ve yine bakanlığın Küresel Kadın Sorunları Ofisi’nde genel sekreterlik ve Adalet Bakanlığı’nda müsteşar danışmanlıkları da var. Kamu hizmetine girmeden önce Adiga, Barack Obama ve Joe Biden’ın 2008 başkanlık kampanyasında çalıştı. Adiga Minnesota Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksekokulu ve Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Beyaz Saray Yasama İşleri Ofisi Direktörlüğü’ne Biden-Harris geçiş dönemi ekibinin yasama işlerini denetleyen Louis Terrell getirildi. Terrell, Obama-Biden yönetiminde Yasama İşleri Başkanı’nın özel asistanı olarak görev yaptı. Öncesinde Federal İletişim Komisyonu Başkanı Tom Wheeler'a danışman olarak hizmet etti. Kongre’de Biden’ın senatörlük döneminde ve ABD Senatörü Cory Booker'ın genel sekreter yardımcısıydı. Louis Terrell kamu hizmeti dışında, Biden Vakfı İcra Direktörü, Yahoo’da federal politika ve strateji direktörü ve Facebook'ta kamu politikası direktörü olarak çalıştı. Terrell, Tufts Üniversitesi ve Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Beyaz Saray Ofisi Başkanlık Personeli Direktörlüğü’ne de Büyükelçi Cathy Russell seçildi. Cathy Russell, Biden-Harris geçiş dönemi ekibinin danışma kurulunda ve Biden-Harris seçim kampanyasında başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Kampanya öncesinde, Harvard Üniversitesi Kennedy Kamu İdaresi Okulu'nun Siyaset Enstitüsü'nde çalışan Russell, Obama-Biden yönetimi sırasında sekiz yıl boyunca Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın ekibinde yer aldı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Küresel Kadın Sorunları Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Daha önce, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda uluslararası kadın sorunları konusunda kıdemli danışmanlık görevinde bulundu; Adalet Komisyonu’nda çalıştı. Senatör Patrick J. Leahy’nin kıdemli danışmanıydı. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun yönetim ve danışma kurullarında yer alan Büyükelçi Russell, Boston Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Beyaz Saray’ın sosyal ilişkiler sekreterliği ise yine Obama-Biden yönetiminden bir isme, Carlos Elizondo’ya emanet. Sekiz yıl boyunca Başkan Obama’nın özel yardımcısı olan Elizondo, Başkan Yardımcısı Biden ve eşi Jill Biden’ın toplumsal işler sekreteri olarak bu göreve getirilen ilk Latin kökenli Amerikalı’ydı. Clinton-Gore yönetimi sırasında Elizondo, hem Beyaz Saray'da hem de Protokol Başkanlığı Ofisi’nde yer aldı ve çok sayıda devlet ziyaretini, Papalık ziyaretlerini, NATO 50. Yıldönümü Zirvesi ve diğer uluslararası zirveleri yönetti. Elizondo kamu görevleri öncesinde Georgetown Üniversitesi'nde, Walt Disney World’de ve emlak piyasasında yönetici olarak çalıştı. Elizondo, Ohio'daki Papalık Koleji Josephinum mezunu.