Biden’dan Bir Yıl Bilançosu

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray’da görevdeki ilk yılını değerlendirdiği bir konuşma yaptı. Biden konuşmasında Covid-19 pandemisinden, ekonomiye, Kongre’de takılan yasa tasarılarından Rusya gerilimine birçok konuya değindi ve soruları yanıtladı.

Başkan, görevdeki bir yılının zorluklarla dolu ancak büyük ilerleme kaydedilen bir yıl olduğunu belirtti.

Covid-19’la mücadelede kat edilen yola dikkat çeken Biden, göreve geldiğinde 2 milyon olan aşılı Amerikalı sayısının bugün 210 milyon olduğunu, yönetiminin bir yılda 6 milyon yeni istihdam yarattığını, işsizliğin yüzde 3,9 azaldığını belirtti.

“Tüm bu ilerlemelere rağmen ülkede hala hayal kırıklığı ve yorgunluk olduğunu biliyorum” diyen Biden, bunun nedeninin Covid-19 pandemisi olduğunu ve Omicron varyantının yeni düşman haline geldiğini kaydetti.

Pandemiyle mücadelede farklı bir yerdeyiz

Omicron için “Fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak iki yılın ardından birçoğumuz için bu kaldırması çok zor bir yük” diyen Biden, ancak artık salgınla mücadelede çok farklı bir yerde olduklarını söyledi. Artık pandemiyle mücadelede aşıların, takviye dozların, maskelerin, ilaçların ve testlerin olduğunu hatırlatan Biden, yetişkinlerin yüzde 75’inin aşılı olduğunu, aşısız Amerikalı sayısının göreve geldiği bir yıl öncesindeki 90 milyondan 35 milyona indiğini belirtti ve buna her hafta 9 milyon aşının eklendiğini kaydetti. Biden “Bu çabaları sürdüreceğiz çünkü aşılar işe yarıyor. Lütfen aşı olun ve takviye dozlarınızı yaptırın” diye konuştu.

Noel tatili döneminde yaşanan test sıkıntısıyla ilgili özeleştiri de yapan Biden, “Daha önce daha çok test yapmalı mıydık? Evet. Ama şimdi yapıyoruz. Bir yıl önce hiç ev testi yokken 375 milyon ev testi bu ay piyasaya çıktı. Sigortalar eczaneden aldığınız testlerin maliyetini karşılayacak. 1 milyon ev testi evlere gönderilecek” dedi.

Biden, “Covid-19 bir yere gitmiyor, ancak ben de vazgeçmiyorum. Bazıları buna yeni normal diyor olabilir ben buna henüz tamamlanmamış bir iş diyorum’. Daha iyiye gidecek. Covid 19’un günlük hayatımızı bölmeyeceği zamanlara gidiyoruz. Henüz orada değiliz, ama oraya geleceğiz” diye konuştu.

“Fiyat artışının yerleşmesini önlemek FED’in görevi”

Son bir yılda yaşanan büyük zorluklardan diğerinin fiyatlardaki artış olduğuna dikkat çeken Biden, ABD Merkez Bankası’nın (FED) artan fiyatlar ve ekonomik iyileşme hızının ışığında ABD ekonomisine sağladığı desteği yeniden ayarlamasının uygun olduğunu söyledi.

Başkan Biden, "Fiyat artışının yerleşik hale gelmesini önlemeyi amaçlayan kritik görevin FED’e ait olduğunu kaydetti ve tam istihdamın sağlanmasıyla fiyat istikrarını FED’in iki sorumluluğu olarak sıraladı.

Enflasyon son 40 yılın en yüksek hızında seyrederken FED yetkilileri faiz oranlarını bu yıl Mart ayından başlayarak birkaç kez arttırabileceklerinin sinyalini vermişti.

Bu ayın başındaki yeniden atanma oturumunda FED Başkanı Jerome Powell, Kongre üyelerine enflasyonun kalıcı olmasına izin vermeyeceğini ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için daha katı politikalar benimsenmesi gerektiğini söylemişti.

Biden ayrıca Kongre’ye FED yönetim kurulu için gösterdiği adayları daha fazla geciktirmeden onaylama çağrısı yaptı.

“Tutabileceğimden fazla söz vermedim”

Biden’a basın toplantısında Amerikalılar’a tutabileceğinden fazla söz verip vermediği soruldu. Biden, bu söylemi reddetti ve “hayır tutabileceğimden fazla söz vermedim” dedi.

Biden, ekonomik ve sosyal harcama yasası Build Back Better'ın eski biçimiyle neredeyse ölü olduğunu kabul etti. Bunun yerine, paketin tamamı olmasa bile, bu tasarının "büyük parçalarının" Kongre’den geçmesini beklediğini söyledi.

Biden, harcama tasarısının Kongre'den geçmesini sağlamak için Aralık ayında büyük baskı yapmıştı. Paketin herkese bedava okul öncesi bakım hizmeti, ücretli aile izni ve diğer sosyal güvenlik ağları ve iklim değişikliğiyle mücadele için milyarlarca dolar sağlaması öngörülüyordu. Bu harcamaların maliyetini büyük şirketlerden ve zengin Amerikalılar’dan alınan vergilerle karşılanması planlanıyordu.

Ancak Batı Virginia'nın muhafazakar Demokrat Senatörü Joe Manchin, cari açık ve enflasyonla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra Aralık ayında paketten desteğini çekmişti. Biden, Manchin'in desteğini almak için şimdi tasarının kapsamını daraltması gerektiğini söyledi.

“Sosyal harcama paketini bölebiliriz”

Biden, “Sanırım paketi bölebiliriz. Şu an alabildiğimiz kadarını alırız ve sonra geri dönüp kalan kısmı için mücadele ederiz” diye konuştu.

Biden bedava devlet üniversitesi ve çocuk vergisi kredisinden kısıntı yapmasının olası olduğunu söyledi.

Paketin kapsamını daraltmak Biden’a Manchin’in desteğini kazandırsa da tasarının geçmesi için ihtiyaç duyulan partinin ilerici kesiminin tepkisini çekebilir.

“Siyah seçmenle yeterince buluşamadım”

Biden ayrıca ilk yılında siyah seçmen topluluğuyla istediği kadar buluşamadığını itiraf etti.

Biden, "Kendimi hem Covid hem de Washington'da olan şeyler yüzünden insanların gözlerinin içine bakma şansımın olmadığı;, dışarı çıkıp her zaman çok iyi yapabildiğim şeyleri yapamadığım bir yerde buluyorum” dedi.

Aktivistler ve siyah seçmen, oy verme hakları tasarısında ilerleme kaydedilmemesi konusundaki hayal kırıklığını dile getiriyor.

“Tam işgal olursa Rusya büyük bedel öder”

Biden ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimle ilgili soruları da yanıtladı.

Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri bir hamlede bulunacağı tahmininde bulundu, ancak tam kapsamlı bir işgalin büyük bir tepkiye neden olacağını ve bunun Rusya ve ekonomisi için maliyetli olacağını söyledi.

Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’yı benzeri görülmemiş yaptırımlarla hedef alma sözü verdi, “İşgal olursa Rusya’dan hesap sorulacak. Büyük bedel ödeyecekler” diye konuştu.

Amerika Rusya’nın günler ya da haftalar içinde Ukrayna’ya saldırabileceğinden kaygılanıyor. Biden, ABD ve Batı’nın yanıtının Rusya’nın hamlesine bağlı olacağını kaydetti.

Biden ayrıca Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir zirvenin hala olasılıklar arasında olduğunu kaydetti.

“Çin gümrük vergilerini kaldırmak için henüz erken”

Çin’le ticaret savaşına da değinen Biden, ABD’nin Çin’le ticarette getirdiği gümrük vergilerinin kaldırılması için henüz erken olduğunu belirtti.

Çin’in henüz eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan Faz 1 ticaret anlaşmasıyla gelen yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çeken Biden, “Sözlerinde durduklarını gördüğüm bir noktada olmak isterim, o zaman bazılarını (gümrük vergileri) kaldırabilirim ancak henüz öyle bir noktada değiliz” diye konuştu.

Çin, 2020 ve 2021 yıllarında 200 milyar dolarlık ek ABD mal ve hizmeti satın almak için yaptığı iki yıllık Faz 1 ticaret anlaşması kapsamındaki vaatlerinin çok gerisinde kalmış durumda. Bu açığın nasıl giderileceği ise belirsizliğini koruyor.

Biden, bazı iş gruplarının Trump tarafından milyarlarca dolarlık Çin ithalatına konulan yüzde 25'e varan gümrük vergilerini kaldırmaya başlamasını istediğinin farkında olduğunu, bu nedenle ticaret temsilcisi Katherine Tai’nin konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Afganistan konusunda özür dilemedi

Biden Afganistan’dan çekilme konusunda da attığı adımları savundu, “20 yılın sonunda Afganistan’dan kolayca çekilmemizin bir yolu yoktu. Bu konuda özür dilemeyeceğim” dedi.

Amerikan ordusunu ülkede tutmanın haftalık bir milyar dolar maliyeti olduğunu belirten Biden, “Esas soru şuydu: başarıya ulaşma fikrinin çok uzak olduğunu ve askerlerin hayatını kaybetmeye devam edeceğini bilerek bu kadar para harcamayı sürdürecek miydik?” dedi.

“Afganistan’dan çıkmamış olsaydık daha fazla asker gönderiyor olacaktık. Taleban’ın beceriksizliği nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyuyor muyum? Evet duyuyorum” diyen Biden dünyadaki her sorunu çözemeyeceklerini ve bunu bir “yetkinlik” konusu olarak görmediğini söyledi.

“İran’la diplomatik çözümden vazgeçmenin sırası değil”

Biden, İran nükleer görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ve bunun diplomatik çözümden vazgeçmek için doğru zaman olmadığını kaydetti. Biden, diğer müzakereci ülkelerin de ABD ile aynı sayfada olduğunu söyledi.

