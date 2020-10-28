Biden'dan "Birlik" Trump'tan "Ekonomi" Mesajı

ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta sonu Nebraska ve Maine eyaletlerini de ziyaret etmesi bekleniyor. Trump’ın seçim kampanyasının son 48 saatinde 11 miting düzenlemesi bekleniyor.

First Lady Melania Trump da ilk kez tek başına seçim kampanyası kapsamında Pennsylvania eyaletinde sahaya çıktı. Trump çifti Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldı ancak ayrı uçaklara binerek farklı eyaletlere gittiler.

Michigan eyaletinin başkenti Lansing’e giden Trump burada seçmenlerine hitap ettiği konuşmasında ekonomiyi öne çıkardı, “Bu seçim Michigan için ekonomik olarak hayatta kalma meselesi” dedi.

Başkan Trump, dört yıl önceki seçimlerde Demokratlar’dan aldığı eyaletlere odaklanmak amacıyla Michigan ve Wisconsin’ı ziyaret etti.

Seçimlere 1 hafta kala ABD Başkanı Donald Trump 2016’da kazandığı orta batı eyaletlerini hedefledi. Demokrat rakibi Joe Biden ise 1992’den bu yana hep Cumhuriyetçi adaya destek veren Georgia eyaletindeydi.

Eyalette seçmen kaydını yaptıran genç ve azınlıkların sayısını arttırmayı amaçlamak için çalışmalar yürüten New Georgia Project’in yöneticisi Nse Ufot, Joe Biden’ın Georgia eyaletine gelmesini “2008, 2012 yılının Georgia’sı olsa Biden’ın bu eyalete seçimlere bu kadar az zaman kala geldiğini görmezdik. Bu durum Georgia’nın yarışın çekişmeli geçecek eyaletlerden biri olduğunun açık bir göstergesi” sözleriyle değerlendirdi.

Georgia eyaletinin Warm Springs kentinde seçmenlere seslenen Joe Biden, Başkan Trump ve ekibini Corona virüsünü kontrol altına alamadıklarını söyledikleri gerekçesiyle hedef aldı.

eyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un salgını kontrol altına alamayacakları, aşı ve tedavi çalışmalarına odaklanacaklarını söylediği açıklamalarına atıfta bulunan Biden, “Bu durum Beyaz Saray hakkındaki şok edici gerçeği ortaya çıkardı. Pandemiyle hiç mücadele etmeye çalışmadılar. Trump bir krizi trajediye çevirdi” sözleriyle Trump yönetimini eleştirdi.

ABD’nin orta batı eyaletlerinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Biden, kışın yaklaşmasıyla durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Biden, “Başkanlığımın ilk gününde Covid’i kontrol altına almak üzere harekete geçeceğim” ifadelerini kullandı.