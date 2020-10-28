Biden'dan "Birlik" Trump'tan "Ekonomi" Mesajı

Seçimlere 1 hafta kala ABD Başkanı Donald Trump 2016’da kazandığı orta batı eyaletlerini hedefledi. Demokrat rakibi Joe Biden ise 1992’den bu yana hep Cumhuriyetçi adaya destek veren Georgia eyaletindeydi.
Başkan Trump, dört yıl önceki seçimlerde Demokratlar’dan aldığı eyaletlere odaklanmak amacıyla Michigan ve Wisconsin’ı ziyaret etti.
Michigan eyaletinin başkenti Lansing’e giden Trump burada seçmenlerine hitap ettiği konuşmasında ekonomiyi öne çıkardı, “Bu seçim Michigan için ekonomik olarak hayatta kalma meselesi” dedi.
First Lady Melania Trump da ilk kez tek başına seçim kampanyası kapsamında Pennsylvania eyaletinde sahaya çıktı. Trump çifti Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldı ancak ayrı uçaklara binerek farklı eyaletlere gittiler.
ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta sonu Nebraska ve Maine eyaletlerini de ziyaret etmesi bekleniyor. Trump’ın seçim kampanyasının son 48 saatinde 11 miting düzenlemesi bekleniyor.
Joe Biden’ın Georgia ziyareti neden önemli?
Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise seçim kampanyasını 25 yılı aşkın süredir Demokrat başkan adayına oy vermeyen Georgia eyaletinde sürdürdü.
Eyalette seçmen kaydını yaptıran genç ve azınlıkların sayısını arttırmayı amaçlamak için çalışmalar yürüten New Georgia Project’in yöneticisi Nse Ufot, Joe Biden’ın Georgia eyaletine gelmesini “2008, 2012 yılının Georgia’sı olsa Biden’ın bu eyalete seçimlere bu kadar az zaman kala geldiğini görmezdik. Bu durum Georgia’nın yarışın çekişmeli geçecek eyaletlerden biri olduğunun açık bir göstergesi” sözleriyle değerlendirdi.
Georgia eyaletinin Warm Springs kentinde seçmenlere seslenen Joe Biden, Başkan Trump ve ekibini Corona virüsünü kontrol altına alamadıklarını söyledikleri gerekçesiyle hedef aldı.
eyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un salgını kontrol altına alamayacakları, aşı ve tedavi çalışmalarına odaklanacaklarını söylediği açıklamalarına atıfta bulunan Biden, “Bu durum Beyaz Saray hakkındaki şok edici gerçeği ortaya çıkardı. Pandemiyle hiç mücadele etmeye çalışmadılar. Trump bir krizi trajediye çevirdi” sözleriyle Trump yönetimini eleştirdi.
ABD’nin orta batı eyaletlerinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Biden, kışın yaklaşmasıyla durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Biden, “Başkanlığımın ilk gününde Covid’i kontrol altına almak üzere harekete geçeceğim” ifadelerini kullandı.
“İçinde bulunduğumuz dönemin trajik gerçeği Covid’in bu ülkede derin ve kalıcı bir yara bıraktığıdır” diyen Joe Biden, Başkan Trump’ı virüse teslim olmakla, pandemiyi ciddiye almamakla ve aldırış etmemekle suçladı.
Buradaki konuşmasında birlik mesajı veren Joe Biden, “Bu ulusun kalbi taşa mı döndü? Sanmıyorum. Buna inanmayı reddediyorum” dedi.
Obama’dan Trump’a eleştiri
Eski Demokrat Partili Başkan Barack Obama da bir kez daha Joe Biden’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla Florida eyaletinin Orlando kentini ziyaret etti.
Barack Obama, “Trump Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisinin kazanmasını istediğini söyledi. Biliyoruz. Çünkü son dört yıldır onlara ne istedilerse veriyorsun. Elbette senin kazanmanı istiyorlar” sözleriyle Başkan Trump’ın bu liderlerle ilişkilerini eleştirdi.
Biden Senato için yarışan adayları da güçlendirmeyi amaçlıyor
Joe Biden’ın bu hafta içinde 2016 yılında Trump’ın 10 puan farkla kazandığı Iowa eyaletini de ziyaret etmesi bekleniyor. Biden seçim kampanyası kapsamında bu eyaletleri ziyaret ederek Senato seçimlerinde bu eyaletler için yarışan Demokrat adayları da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Demokrat Parti’nin başkan adayının önümüzdeki günlerde durakları arasında Wisconsin, Michigan ve Florida eyaletleri de yer alıyor.
Başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’ın da 1994 yılından bu yana Cumhuriyetçiler’in hiçbir seçimi kaybetmediği Arizona ve Teksas eyaletlerine gitmesi planlanıyor.
Seçimde oy kullanması beklenen seçmenlerin üçte birinden fazlasının şimdiden oy kullanmış olması sebebiyle, Trump ve Biden’ın seçim yarışının seyrini değiştirmesinin zor olduğu yorumu da yapılıyor.
Ülke genelindeki anketlerde Biden Cumhuriyetçi rakibinin önünde görünüyor. Yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği eyaletlerdeki anketlerde de Joe Biden önde.
Adayların seçim kampanyalarının son haftası ABD’de Corona virüsü salgınıyla ilgili endişelerin tırmandığı bir döneme rastladı.
Seçimin Corona virüsü salgını konusunda kendisi hakkında bir referanduma dönüşmesinden kaygılanan Başkan Trump, seçmenlerin başka konulara odaklanmasını sağlamaya çalışıyor.
Joe Biden ise Corona virüsü salgınına odaklanarak kendisini Trump karşısında daha istikrarlı ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.