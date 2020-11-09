Biden’dan Corona Aşısı Açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım'da yapılan seçimlerde ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden, Pfizer ve BioNTech'ten gelen son gelişmeler üzerine bir açıklama yayınladı.

"Dün gece kamu sağlığı danışmanlarımdan bu harika haberi aldım" diyen Biden, "Çığır açan bu gelişmeyi elde eden ve bize umut veren parlak kadın ve erkekleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklama, şöyle devam etti: "Corona virüsüne karşı verilen savaşın sonuna gelmeye henüz aylar olduğunu anlamak, önemli. Bu haber, Kasım ayı sonunda aşının onaylanacağı tahmininde bulunan ilaç sanayii yetkililerinin daha önce açıkladığı takvimle örtüşüyor. Bu takvime uyulması ve bazı Amerikalılar'ın yıl sonuna doğru aşılanması durumunda bile bu ülkede geniş kapsamlı aşılamayı tamamlamak, aylarca sürecek."

"Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı bu nedenle maske kullanımının virüse karşı aşıdan daha güçlü bir silah olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Bugün alınan haber, bu acil gerçeği değiştirmiyor. Amerikalılar, önümüzdeki yıl da kendilerini korumak için maske kullanımı, mesafe, temas takibi, el yıkama ve diğer önlemlere uymak zorunda olacak. Bugün gelen haber çok sevindirici olsa da bu gerçeği değiştirmiyor."