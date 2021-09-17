Biden'dan Cumhuriyetçi Valilere Tepki

Florida ve Teksas valilerini hedef alan ABD Başkanı Joe Biden, Corona virüsünün yayılmasına karşı koymak için önerdiği "hayat kurtaracak şartları baltalamak için Cumhuriyetçi valilerin ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Teksas'tan Greg Abbott ve Florida'dan Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı Cumhuriyetçi valiler, Biden'ın geçen hafta federal daireler ve büyük şirketler için açıkladığı zorunlu aşı uygulamasıyla mücadele sözü vermişti.

Mississippi Valisi Tate Reeves de Biden'ın talimatlarını tiranlığa benzetmişti.

Biden, pandeminin ABD'de 660 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkat çekerek, "Corona virüsü aşıları için bir gereklilik öneriyorum ve o eyaletin valisi buna ‘tiranlık' mı diyor. Bu en kötü siyaset türü ve buna boyun eğmeyi reddediyorum" dedi. Biden, bu konudaki Beyaz Saray politikalarının bilime dayandığını savundu.

Bazı Cumhuriyetçiler’in önderliğindeki eyaletler ve bazı Amerikalılar, sağlık görevlilerinin tavsiyelerine karşı çıkarak, aşı şartının kişisel özgürlükleri ihlal ettiğini savunuyor.

Elverişli ABD nüfusunun sadece yüzde 63'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda. ABD’de aşılama oranı, en gelişmiş ekonomilerin gerisinde seyrediyor.

Biden'in aşı politikasına, Cumhuriyetçiler’in bir dizi hukuki mücadele başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk davayı Arizona Başsavcısı Mark Brnovich 14 Eylül’de açtı.

Florida Valisi DeSantis, eyalet yasalarını ihlal ettiklerini söyleyerek çalışanların Corona virüsüne karşı aşılanmasını talep eden kent ve ilçeler için para cezası tehdidinde bulundu.

