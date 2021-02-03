Biden’dan Dağılan Göçmen Aileleri Bir Araya Getirme Sözü

Başkan Joe Biden, Salı günü eski Başkan Donald Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci bir grup kararnameye daha imza attı.

Ailelerin ayrılması, sınır güvenliği ve yasal göçü içeren bu kararnamelerle Biden’ın görevdeki ilk iki haftasında göç konusunda imzaladığı kararname sayısı dokuza çıkmış oldu.

Kararnameleri imzalarken “Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum” diyen Biden, “Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor. Tam rakam net olmamakla birlikte mahkeme belgeleri 5 bin500 kadar çocuğun Trump’ın başkanlığı döneminde ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor.

Sınır güvenliğiyle ilgili kararname ise ABD mahkemelerine sığınma başvurusu yapanların Meksika sınırında bekletilmesini engelliyor. Biden, seçim kampanyası sırasında Trump’ın “Meksika’da bekle” politikasını sona erdirme sözü vermişti.