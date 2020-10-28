Biden’dan Dağlık Karabağ ve Türkiye Açıklaması

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana devam eden Dağlık Karabağ çatışmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. “Ateşkesin başarısız olmasının ardından bölgede insani bir felaket” uyarısında bulunan Biden, Başkan Trump’ın Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile doğrudan görüşmesi gerektiğini belirtti.

Joe Biden açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 25 Ekim’de açıkladığı ateşkesin çökmesinin ardından, çok acı çeken ve güvenliklerinin sağlanması gereken Dağlık Karabağ halkı için geniş çaplı insani bir felaketin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

Biden açıklamada, “Bir aydır süren çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın tansiyonun derhal düşürülmesi ve Azerbaycan askerlerinin Dağlık Karabağ’a doğru ilerlemesinin önlenmesi amacıyla, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin liderleriyle doğrudan görüşme zamanı geldi geçiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’ın seçim kampanyası kapsamında düzenlediği mitinglerde anlaşma sağlama konusundaki becerilerinden övgüyle söz ettiğine değinen Joe Biden, “ABD Başkanı’nın taraflar arasındaki savaşı durdurmak üzere hala bizzat devreye girmediğini” belirtti.