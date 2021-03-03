Biden'dan Demokratlar'a Teşvik Paketine Tam Destek Çağrısı

Başkan Joe Biden, Demokrat senatörlere Temsilciler Meclisi’nde onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin Senato’da da kabul edilmesi için pakete tam destek vermeleri çağrısı yaptı.

Corona virüsü pandemisinin neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında Amerikalılar’a 1,400 dolarlık nakit yardımın yanısıra, işsizlik maaşı gibi bir dizi mali yardım planı içeren paketin bazı maddelerine Demokrat Parti içinde karşı çıkan senatörler var.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Senatör Chuck Schumer, Biden’ın Demokrat senatörlerle dün yaptığı yaklaşık 20 dakikalık videolu konferansın ardından açıklamalarda bulundu. Schumer, Biden’ın mesajıyla ilgili olarak, “Başkan bu tasarıyı geçirmemizi ve bunu bir an önce yapmamızı söyledi. Amerikalılar bizi buraya bunun için gönderdi ve Amerika’ya ihtiyacı olan yardımı sunmak zorundayız” dedi.

Biden çağrısını, 100 üyeli Senato’nun 50 Demokrat üyesi arasında teşvik paketiyle ilgili görüş ayrılıklarının yaşandığı bir sırada yaptı. Paketin Senato‘dan geçmesi için Demokratlar’ın hiçbir fire vermemesi gerekiyor. Biden, Twitter üzerinden de mesajını yineleyerek, Amerikalılar’a 1,400 dolarlık nakit yardım maddesinin hala arkasında durduğunun altını çizdi. Bireylere verilmesi planlanan 1,400 dolarlık yardımlar için ayrılan bütçe 1,9 trilyon dolarlık paketin yaklaşık dörtte birini kapsıyor.