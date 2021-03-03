Biden'dan Demokratlar'a Teşvik Paketine Tam Destek Çağrısı

Başkan Joe Biden, Demokrat senatörlere Temsilciler Meclisi’nde onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin Senato’da da kabul edilmesi için pakete tam destek vermeleri çağrısı yaptı.
Corona virüsü pandemisinin neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında Amerikalılar’a 1,400 dolarlık nakit yardımın yanısıra, işsizlik maaşı gibi bir dizi mali yardım planı içeren paketin bazı maddelerine Demokrat Parti içinde karşı çıkan senatörler var.
Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Senatör Chuck Schumer, Biden’ın Demokrat senatörlerle dün yaptığı yaklaşık 20 dakikalık videolu konferansın ardından açıklamalarda bulundu. Schumer, Biden’ın mesajıyla ilgili olarak, “Başkan bu tasarıyı geçirmemizi ve bunu bir an önce yapmamızı söyledi. Amerikalılar bizi buraya bunun için gönderdi ve Amerika’ya ihtiyacı olan yardımı sunmak zorundayız” dedi.
Biden çağrısını, 100 üyeli Senato’nun 50 Demokrat üyesi arasında teşvik paketiyle ilgili görüş ayrılıklarının yaşandığı bir sırada yaptı. Paketin Senato‘dan geçmesi için Demokratlar’ın hiçbir fire vermemesi gerekiyor. Biden, Twitter üzerinden de mesajını yineleyerek, Amerikalılar’a 1,400 dolarlık nakit yardım maddesinin hala arkasında durduğunun altını çizdi. Bireylere verilmesi planlanan 1,400 dolarlık yardımlar için ayrılan bütçe 1,9 trilyon dolarlık paketin yaklaşık dörtte birini kapsıyor.
Eski Başkan Donald Trump’ın aksine Twitter üzerinden nadiren açıklama yapan Biden mesajında, Aralık ayında Amerikalılar’a verilen 600 dolarlık yardıma da değinerek, “Gerçek şu ki, 600 dolar yeterli değil. Senato’nun Amerikan Kurtarma Planı’nı onaylaması ve toplam 2 bin dolar doğrudan nakit yardımı girişimini tamamlaması gerekiyor” dedi.
Cumhuriyetçiler ise ‘aşırı maliyetli’ olarak gördükleri tasarıya karşı durmaya devam ediyor.
Senato’nun Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratlar’ı ekonomide ve pandemideki iyiye gitme işaretlerini görmezden gelmekle suçlayarak, “Yeni yönetim bizi mahvetmek için açıkça bir çaba içinde. Bu tasarıya karşı mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.
Demokratlar tasarının oylamasının Senato’daki Cumhuriyetçiler tarafından ertelenmesini önlemek için çeşitli kuralları devreye sokmaya hazırlanırken, 14 Mart itibariyle tasarının nihai onay için Başkan Biden’a yönlendirilmiş olmasını umuyor.
Eğitim kurumlarına ve işletmelere, Corona virüsü testi ve aşı programlarına, ulaşım ağlarına destek planı da içeren teşvik paketinde ayrıca çocuklu ailelere vergi indirimi ve ilave mali destek gibi maddeler de yer alıyor.
Demokratlar arasında, tasarıda öngörülenin aksine haftalık işsizlik maaşını 400 dolara yükseltmek yerine 300 dolar olarak sürdürmeyi tercih edenler de var.
Bu görüşü savunanlardan olan West Virginia Senatörü Demokrat Joe Manchin’e göre, işsizlik maaşının yüksek tutulması birçok Amerikalı’nın bu süreçte yeniden çalışmayı tercih etmemesine neden olacak.
Diğer taraftan, Demokrat senatörler arasında paketin bazı bölümlerini benimsemeyenler olsa da, şu ana kadar tasarıya karşı oy kullanacağı yönünde bir mesaj veren olmadı.