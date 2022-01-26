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Biden’dan doğrudan Putin’e yönelik yaptırım tehdidi

26.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali halinde doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

Biden’dan doğrudan Putin’e yönelik yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden, Rusya'nın sınıra yığdığı 100 bin askerle Ukrayna'ya girmesi halinde bunun "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal" olacağını ve bu adımın "dünyayı değiştireceğini" ifade etti. İşgal halinde Putin'e doğrudan yaptırım uygulamayı kafasında canlandırıp canlandıramadığı sorusuna verdiği yanıtta Biden "Evet, bunu canlandırabiliyorum" yanıtını verdi.

ABD'nin doğrudan ülke liderlerine yaptırım uygulaması ender rastlananan bir durum ancak bunun örnekleri var. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ABD'nin yaptırım uyguladığı devlet başkanları olmuşlardı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de işgal halinde Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrasında yürürlüğe konan yaptırımların ötesine geçeceğini söyledi. Adını açıklamayan yetkili, yapay zeka, kuantum bilgisayarları ve uzay sektöründe ileri teknoloji ABD menşeli teçhizatın ihracatında kısıtlamaların da bu yaptırımlar içinde olacağını söyledi.

Washington'dan Ukrayna'nın savunmasına destek

Salı günü ABD'ye ait askeri teçhizat ve cephane taşıyan yeni bir uçak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla Washington'un ülkeye gönderdiği bu üçüncü paketin toplam değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ABD askeri malzeme desteğinde bulunurken Ukrayna'ya asker göndermeyi ise düşünmüyor. Biden Salı günü yaptığı açıklamada NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya tek taraflı olarak ABD askeri göndermeyeceklerini ifade etti. Biden "Ukrayna'ya giden Amerikan güçleri olmayacak" diye konuştu. NATO'nun Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'da tank, hava savunma, istihbarat ve keşif birlikleriyle destekli yaklaşık 4 bin askerden oluşan çok uluslu tugayları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Batı'nın şu anda birlik olması son derece önemli, zira Rus saldırganlığına engel olacak olan bizim birliğimiz" dedi. Johnson, ABD ile Rusya'yı uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarmayı görüştüklerini söyledi. Böyle bir adımın Rusya'nın ekonomisine zarar vereceği tahmin ediliyor.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın siyasi danışman düzeyinde bugün Paris'te bir araya gelmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Putin ile Cuma günü yapacağı telefon görüşmesinde Rusya'nın niyetlerini açıklığa kavuşturmaya çalışacağını söyledi.

Doğal gaz tedarikinde kesinti endişesi

Rusya ile yaşanan krizin Avrupa'ya doğal gaz tedarikine olumsuz etki etmesinden ve zaten bu yıl yüksek olan fiyatlarda artışa neden olmasından da endişe duyuluyor. Avrupa Birliği doğal gaz tedarikinin üçte birini Rusya'dan karşılıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Kuzey Afrika, Ortadoğu, Asya ve ABD'den Avrupa'ya doğalgaz gönderilip gönderilemeyeceğini araştırdıklarını söyledi. Psaki "Dünya genelinde büyük doğal gaz üreticileriyle doğal gaz çıktılarını geçici olarak artırma ve bu miktarları Avrupalı alıcılara gönderme kapasite ve istekleri olup olmadığını anlamak için görüşüyoruz" dedi.

Reuters, AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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