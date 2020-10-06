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Biden’dan Doğu Akdeniz ve Ayasofya Mesajları

06.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, NATO'nun Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği azaltma çabalarını desteklediğini söyledi. Biden ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ayasofya'yı camiye dönüştüren kararından vazgeçmeye çağırdı

Biden’dan Doğu Akdeniz ve Ayasofya Mesajları

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, NATO'nun Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği azaltma çabalarını desteklediğini söyledi. Eski başkan yardımcısı Biden, askeri bir çatışmayı çözme mekanizması kurma ve diplomatik müzakereleri sürdürme anlaşmalarının doğru yönde atılan adımlar olduğunu söyledi.

Biden, ABD’deki Yunan toplumuna İngilizce yayın yapan The National Herald haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Demokrat başkan adayı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ve Avrupalı müttefiklerin yanı sıra ABD’nin Doğu Akdeniz'deki gerilimi yatıştırma ve NATO içinde bir çatışmanın çıkmasını önleme çabalarını desteklediğini kaydetti. Biden, "Bölgedeki anlaşmazlıklar barışçı bir şekilde çözülmeli ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" dedi.

Askeri bir çatışmayı çözme mekanizması kurma anlaşmasının ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki diplomatik müzakerelerin yeniden başlamasının, doğru yönde atılan memnuniyetle karşılanan adımlar olduğunu belirten Biden, "ABD için stratejik bir ortak olan Kıbrıs'a uygulanan öldürücü nitelik taşımayan güvenlik yardımına yönelik ambargoyu nihayet sona erdirmek için Kongre'nin attığı adımları da takdirle karşılıyorum’’ diye konuştu.

Joe Biden, "Trump yönetimi, bölgede Yunanistan'a karşı başka kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye güç kullanma tehditleri de dahil olmak üzere baskı yapmalı ve diplomasinin başarılı olması için alan yaratmalıdır" dedi.

Biden ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ayasofya'yı camiye dönüştüren kararından vazgeçmeye çağırdı. Biden, "Bu hazineyi eski müze statüsüne döndürerek Ortodokslar da dahil herkes için eşit erişime açmaya çağırıyorum" diye konuştu.

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