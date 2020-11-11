HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'dan dünyaya mesaj: Amerika geri dönüyor

Biden'dan dünyaya mesaj: Amerika geri dönüyor

11.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı seçilen Joe Biden Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşürken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin de dahil olduğu on günlük ziyaret turuna çıkıyor.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dünya liderlerinin tebriklerini kabul etmeye devam ediyor. Biden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Macron ve Johnson'ın Biden’a tebriklerini ilettiği belirtildi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada “Amerika’nın geri döndüğünü söylüyorum. Oyuna geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden'ın geçiş ekibi, yeni Başkan'ın Donald Trump'ın aksine Covid-19 ve küresel ısınma ile mücadelede Avrupa ile birlikte hareket etmeyi planladığını açıkladı.

Biden'ın, Trump'ın çeşitli konularda eleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmede Merkel'in liderliğini övdüğü ve transatlantik ilişkilerin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Biden ile 20 dakika görüşen ve Trump ile yakın bir ilişkisi olan İngiltere Başbakanı Johnson ise daha sonra Twitter’da yaptığı açıklamada Biden ile Demoratların kampanya sloganlarından olan bir ifadeye atıfla “pandemiden daha güçlü” çıkmak için beraber çalışmayı umduğunu söyledi.

Bütün G7 ülkeleri liderleri ve Trump’a yakınlığı ile bilinen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman da Biden'ı kutladı.

Pompeo Türkiye'ye gidiyor

Öte yandan seçimlerin ardından çıkacağı ilk resmi ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Pompeo'nun resmi ziyaretleri 13-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki ziyaret takvimine göre Pompeo ilk olarak Paris’e gidecek. Türkiye gezinin ikinci durağı olacak. Açıklamada Pompeo’nun İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelerek Türkiye ve bölgedeki dini sorunlar ve dini özgürlükler konusunu görüşeceği belirtiliyor.

Pompeo bakanlıkta basın mensuplarına dün verdiği bir brifingde yapacağı ziyaretlerle ilgili olarak her ülkede yapılacak görüşmelerin doğal olarak farklı olacağını söyledi ancak “Birçoğu eminim bu yönetimin Ortadoğu’da barış ve işbirliği sağlamak için gösterdiği tarihi çabalara odaklanacaktır” ifadelerini kullandı.

AFP, Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
AFAD gönüllüsü nasıl olunur?AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Eşinin duş sonrası yaptığını Facebook'tan paylaştı! Binlerce kadın...
Eşinin duş sonrası yaptığını paylaştı! Binlerce kadın...
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Koronavirüs tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Korona tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Çete çökertildi: 46 çocuk 14 sapığın elinden kurtarıldı
Çete çökertildi: 46 çocuk 14 sapığın elinden kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.