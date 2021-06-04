Biden’dan “Ekonomide Tarihi İlerleme” Açıklaması

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında tarım dışı istihdam artışı 559 bin oldu. Nisan ayına kıyasla iyileşmeye işaret eden bu veri aynı zamanda çok sayıda şirketin yeterli sayıda çalışan bulmakta zorlandığının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı tarım dışı istihdam verileri merakla bekleniyordu. Reuters’ın anketine katılan ekonomistler Mayıs ayında 650 bin istihdam öngörüsünde bulunmuştu.

Resmi verilere göre Mayıs ayında 559 bin olarak gerçekleşen bu artış beklentinin bir miktar altında kaldı. Aşılamayla birlikte daha fazla kişinin işgücüne yeniden katılmasıyla yaşanan artış ekonomide toparlanmanın sürdüğü yönünde de güven verdi.

Biden: “Veriler tarihi ilerlemenin işareti”

ABD Başkanı Joe Biden açıklanan verileri ekonomide tarihi ilerlemenin bir işareti olarak değerlendirdi.

Twitter’dan açıklama yapan Biden, “Bugün açıklanan istihdam raporu Amerikalı aileler ve Amerikan ekonomisi için tarihi bir ilerleme gösteriyor. Amerika yeniden ilerliyor” diye yazdı.