Biden’dan Ekonomik Krize Karşı Hemen Harekete Geçme Çağrısı

Göreve geldiği ilk günden itibaren çok sayıda kararname imzalayarak Corona virüsüyle mücadele, göç ve çevre gibi birçok alanda yönetimin hızla harekete geçmesini sağlayan Demokrat Başkan Joe Biden bu kez de ekonomi alanında geniş kapsamlı iki kararnameye imza attı. Biden “Ulusal bir acil durum yaşıyoruz ve ona göre davranmalı, hemen harekete geçmeliyiz” diye konuştu.
Perşembe günü açıklanan işsizlik raporuna göre 900 bin Amerikalı’nın daha işsizlik yardımı başvurusu yaptığını söyleyen Biden, bu kişilerin şimdi evlerine haciz gelmesi tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirtti; bazılarının gıda bankaları önünde saatler süren kuyruklarda bekleyerek ailelerini beslemeye çalıştıklarını, işlerini kaybetmemiş olanların da maaşlarının düştüğünü söyledi.
Biden, “Bugün Amerika’da yaşanan durum bu, ancak biz böyle bir ülke olamayız bunlar bizim ülkemizin değerleri değil” diye konuştu. Biden, “İnsanların aç kalmalarına ve evlerinden tahliye edilmelerine izin veremeyiz. İnsanların işlerini kaybetmelerine seyirci kalamayız, hemen şimdi harekete geçmemiz gerekli” dedi.
Biden, atılacak kararlı ve cesur adımların uzun dönemli ekonomik zararı engelleyeceğini ve ülkenin küresel düzeyde de rekabet gücünü arttıracağını kaydetti.
Çalışma Bakanlığı’na işsizlik yardımı kapsamını genişletme talimatı
Şu anda Amerika’daki birçok hanede mevcut hastalığı olan kişiler olduğunu hatırlatan Biden, bugün imzaladığı kararnameyle Çalışma Bakanlığı’na bu kişilere sağlıklarını tehdit eden iş imkanlarını reddetmeleri halinde de işsizlik yardımı almalarını sağlama talimatı verdi.
Biden ayrıca bugün imzaladığı kararnamelerle 2 milyon savaş muharibinin federal ödeme ve borçlarını dondurulması, federal hükümetin sözleşmeli çalıştığı şirketlere üretimi devam ettirmeleri ve çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmeleri için vergi geliriyle desteklenmeleri, Aralık ayında geçen Corona virüsü tasarısında yardım almaya elverişli olan ancak yardıma erişemeyen 8 milyon kişiye yardımların sağlanması talimatını verdi.
Tarım Bakanlığı’na gıda yardımını arttırma talimatı
Başkan ayrıca Tarım Bakanlığı’na çoğu okullarda dağıtılan yemeğe ihtiyaç duyan ailelere verilen gıda yardımını arttırma talimatı verdi. Bu üç çocuklu bir aileye her iki ayda bir 100 doların üzerinde ek mali destek sağlanmasını içeriyor.
“Amerika’da büyüyen açlık kriziyle mücadele etmeliyiz” diyen Biden, ülke genelinde 7 evden birinde; siyah ve Latin topluluklardaysa beş evden birinde insanların yemek bulamadıklarını kaydetti. Biden bunun 30 milyon yetişkin ve 12 milyon çocuk anlamına geldiğinin altını çizdi.
Biden, bugün imzaladığı kararnamelerle bütün federal dairelere aileleri, küçük işletmeleri ve toplulukları destekleyecek tüm yardım imkanlarını kullanma talimatı verdi.
“4 yılda 18 milyondan fazla istihdam öngörülüyor”
Başkanlık görevini devraldıktan sonra içeriğini açıkladığı Amerika’yı Kurtarma Planı’nın Corona virüsüyle mücadele ve Amerikalılar’a doğrudan mali yardım yapılmasını içerdiğini hatırlatan Biden, Moodys’in Corona virüsü yardım paketi tasarısının Kongre’den geçmesi halinde sadece bu yıl 7,5 milyon, 4 yıldaysa 18 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlanacağı öngörüsünü aktardı.
Biden planın ihtiyaç halindeki kişilere doğrudan ekonomik yardımı 2.000 dolara çıkardığını, milyonlarca kişinin aldığı işsizlik yardımının süresinin uzatılacağını belirtti.
14 milyon Amerikalı’nın kiralarını geç ödemek zorunda kaldığını ya da hiç ödeyemediğini belirten Biden, Corona virüsü yardım tasarısının salgın boyunca artacak tahliye ve hacizlerin de önüne geçilmesini içerdiğini bildirdi, tasarının milyonlarca aile, kiracı ve kiralarını alamayan ev sahibi için mali destek sağlayacağını kaydetti.
Biden, planın ayrıca zaruri işlerde çalışanlar, polisler, itfaiyeciler, ilk müdahale ekipleri, hemşireler ve öğretmenlerin işlerini korumasını sağlayacağını kaydetti.
Küçük işletmelere esnek kredi
Biden, plan dahilinde ABD ekonomisinin motorunu oluşturduğunu söylediği küçük işletmelere esnek kredi verilmesinin, istihdam oluşturacak girişimcilere de düşük maliyetli sermaye sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Asgari ücretin arttırılması
Kurtarma planı dahilinde ayrıca asgari ücretin saatte en az 15 dolara çıkartılmasının da yer aldığını söyleyen Biden “Amerika’da hiç kimse haftada 40 saat çalışarak yoksulluk sınırının altında kalmamalı” dedi.
Ekonomik çocuk bakımı hizmeti
Milyonlarca kişinin çocuk bakım hizmeti alamadığı için işyerlerine dönemediğini söyleyen Biden, planın düşük maliyetli çocuk bakımını da içerdiğini belirterek bu sayede ailelerin, özellikle de kadınların işlerine geri dönmesinin planlandığını kaydetti.
“Planımız 12 milyon Amerikalı’yı yoksulluktan kurtaracak ve çocuk yoksulluğunu yarı yarıya azaltacak” diyen Biden, “5 milyon çocuk yoksulluktan kurtarılacak. Planımız yoksulluğu siyah topluluklarda üçte bir oranında, Latin topluluktaysa neredeyse yüzde 40 oranında azaltacak” diye konuştu.
“Amerika’yı kurtarma planını Amerikalılar’a vermek için Kongre’de her iki partiyle de birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman planımızın ikinci aşaması olan ‘iyileşme’ aşamasına geçebiliriz” diyen Biden, altyapı, üretim inovasyon, araştırma-geliştirme ve çok daha fazla konusunda yatırım yapılmasını öngören planın milyonlarca iyi maaşlı, yeni iş imkanı oluşturacağını söyledi.
Biden, yemin töreni gününde yönetimine öğrenci borçlarının tahsilinin Eylül ayına kadar durdurulması talimatını verdiğini de hatırlattı.