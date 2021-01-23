Biden’dan Ekonomik Krize Karşı Hemen Harekete Geçme Çağrısı

Göreve geldiği ilk günden itibaren çok sayıda kararname imzalayarak Corona virüsüyle mücadele, göç ve çevre gibi birçok alanda yönetimin hızla harekete geçmesini sağlayan Demokrat Başkan Joe Biden bu kez de ekonomi alanında geniş kapsamlı iki kararnameye imza attı. Biden “Ulusal bir acil durum yaşıyoruz ve ona göre davranmalı, hemen harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

Perşembe günü açıklanan işsizlik raporuna göre 900 bin Amerikalı’nın daha işsizlik yardımı başvurusu yaptığını söyleyen Biden, bu kişilerin şimdi evlerine haciz gelmesi tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirtti; bazılarının gıda bankaları önünde saatler süren kuyruklarda bekleyerek ailelerini beslemeye çalıştıklarını, işlerini kaybetmemiş olanların da maaşlarının düştüğünü söyledi.

Biden, “Bugün Amerika’da yaşanan durum bu, ancak biz böyle bir ülke olamayız bunlar bizim ülkemizin değerleri değil” diye konuştu. Biden, “İnsanların aç kalmalarına ve evlerinden tahliye edilmelerine izin veremeyiz. İnsanların işlerini kaybetmelerine seyirci kalamayız, hemen şimdi harekete geçmemiz gerekli” dedi.