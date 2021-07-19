Biden'dan "Enflasyon Geçici" Mesajı

Başkan Joe Biden, tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olmasının beklendiğini, ancak yönetiminin, enflasyonun daha uzun süreye yayılan zaman dilimi içinde kontrol altına alınmamasının ekonomi için "gerçek anlamda zorluk" yaratacağının farkında olduğunu kaydetti.

Biden, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a, bankanın bağımsız olduğu, sağlam ve dayanıklı bir ekonomik iyileşme süreci için hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. "Ekonomimiz kükreyerek geri gelirken bazı fiyat artışları olduğunu gördük" diyen Biden, bu artışların dirençli enflasyonun işaretleri olduğuna ilişkin kaygıları reddetti.

Otomobil gibi bazı ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açan tedarik zinciri darboğazını rahatlatmak için yönetiminin elinden geleni yaptığını söyleyen Biden, kereste fiyatlarının ekonomik iyileşme sürecinin başında hızla artmasından sonra şimdi düşmeye başladığına işaret etti.

"Açık olmak istiyorum: yönetimim, uzun vadede kontrolsuz enflasyonla karşılaşmamız durumunda bunun ekonomimiz açısından gerçek bir sorun olacağının farkında" diyen Biden, "Bugün durumun böyle olmadığı konusunda içimiz rahat olsa da enflasyona verilecek yanıtlar konusunda gözümüz açık olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Biden, FED Başkanı Powell'a, "FED bağımsızdır. Sağlam, dayanıklı bir ekonomik iyileşme için gerekli gördüğü tüm adımları atmalıdır" mesajını da ilettiğini kaydetti.

Sonuçları Cuma günü açıklanan bir ankete göre yüksek enflasyona ilişkin kaygıların artması, Temmuz ayı başında tüketici güveninin son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Haziran ayında yüzde 0,9 oranında artan tüketici fiyatları, son 13 yılın en büyük artışını kaydetmişti. Ancak ekonomistler, yüksek enflasyonun geçici olduğuna inanmaya devam ediyor.

Başkan Biden, altyapıya ve yaşlı kişilerle çocukların bakımına daha fazla yatırım yapılmasının üretimi arttırarak gelecekte ortaya çıkabilecek enflasyon baskısını azaltacağını kaydetti.

"Bu adımlar, fiyatları arttırmadan maaşların yükselmesini ve verimliliğimizin artmasını sağlayacak" diye Biden, "Enflasyon baskısı azalacak, bu da işgücümüzü canlandırarak önümüzdeki yıllarda fiyatların düşmesine katkıda bulunacak" şeklinde konuştu.

Kendisini eleştirenlerin, uyguladığı ekonomi politikalarının kapitalizmin sonunu getireceğini söylediğine işaret eden Biden, oysa ekonomistlerin şimdi ABD'nin 40 yıl sonraki en yüksek ekonomik büyüme oranlarına ulaşacağı tahmininde bulunduğunun altını çizdi.

Biden, "Kapitalizm gayet canlı ve çok iyi durumda. Sistemin Amerikan halkının iyiliği için çalışması amacıyla ciddi ilerleme kaydediyoruz" dedi.

