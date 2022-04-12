Biden’dan enflasyona karşı etanol adımı

Biden'ın anket rakamları, yüksek tüketici maliyetlerinin ağırlığı altında geriledi. Yüksek enflasyon, Kasım’daki ara seçimlere yaklaşırken önemli bir engel olarak görülüyor.

Karar, büyük olasılıkla mısır bazlı etanol talebini arttırarak, ABD mısır lobisi için bir kazanım ve etanolü rekabet olarak gören petrol rafinerileri için bir gerileme anlamına geliyor.

Sözkonusu önlem, Amerikalılar’ın 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar yüzde 15 etanol karışımı kullanan bir benzin olan E15'i satın almaya devam etmelerini sağlayacak. Üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, E15’in, ortalama olarak yalnızca 10 sent daha ucuz ve daha az "enerji yoğun" olduğunu, yani sürücülerin daha fazla yakıt satın alması gerekeceğini ancak yine de masrafların düşürülmesine yardımcı olacağını söyledi. Yetkili, "Bu tasarruflar, özellikle yakıt kullanımının arttığı ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in saldırganlığının neden olduğu tedarik acil durumunun devam ettiği yaz aylarında artabilir" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki daha sonra, Biden'ın açıklamayı yapmayı planladığı Iowa'ya giden Başkanlık uçağı Air Force One'daki gazetecilere sözkonusu adımı doğruladı.

Konuyla ilgili iki kaynağa göre bu karar, Beyaz Saray'da Gina McCarthy gibi çevre savunucularını eski Iowa valisi olan Tarım Bakanı Tom Vilsack ile karşı karşıya getiren ve birkaç hafta süren iç tartışmaların ardından geldi.

Yaz aylarında E15 kullanımına gelen yasak, sıcak havalarda duman oluşumuna katkıda bulunduğu endişeleri üzerine uygulanmıştı. Ancak araştırmalar, yüzde 15'lik karışımın, yıl boyunca satılan daha yaygın yüzde 10'luk karışımlara kıyasla sisi arttırmayabileceğini gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından gelen yaptırımlar ve boykotlar, perakende benzin fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Bu durum, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinde Demokrat açısından bir zafiyet olarak görülüyor.

Biden geçen ay, Mayıs ayından itibaren Amerika’nın Stratejik Petrol Rezervi’nden günde 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varil ham petrol piyasaya sürceğini açıklamıştı.

