Biden'dan Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

Biden, Trump yönetiminden de Doğu Akdeniz için Türkiye'ye baskı yapmasını istedi.ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, bugün Washington'da Türkiye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına değinen Biden, Erdoğan'dan bu karardan geri dönmesini isteyerek Ortodokslarla birlikte herkese eşit erişim sağlanması ve Ayasofya'nın yine eski müze statüsüne dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz krizine ilişkin olarak da NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasındaki tansiyonu düşürme çabalarını desteklediğini belirten Biden, Yunanistan ve Türkiye'nin askeri çatışmalardan kaçınma mekanizması konusunda anlaşmasını ve diplomatik görüşmelere doğru bir adım atılmasını doğru adımlar olarak değerlendirdi.

Biden, Trump yönetiminden Yunanistan'a karşı tekrar provokatif eylemlerde bulunmaması için Türkiye'ye baskı yapmasını ve diplomasinin başarılı olması için de alan yaratılmasına katkı sağlamasını istedi.

Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a karşı yarışacak.

Reuters,HS/HT

© Deutsche Welle Türkçe

