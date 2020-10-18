Biden’dan “Erken Oy Kullanın” Çağrısı

Trump Cumartesi günü 2016 seçimlerinde az bir farkla kazandığı Michigan ve Wisconsin’de seçim mitinglerine katılmıştı.

Biden, Kuzey Carolina’da Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü ile ilgili söylediklerini eleştirdi ve vaka sayılarının son ayların en üst seviyesine çıktığını kaydetti.

Biden’ın bu çağrıyı yaptığı Kuzey Carolina’da da seçmenlerin yüzde 20’si yani 1.4 milyon kişi şimdiden oy kullanmış durumda.

Amerika’da yaklaşık 28 milyon seçmen ya posta yoluyla ya da belirlenmiş oy verme merkezlerine giderek tercihlerini belirtmiş durumda.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden seçim etkinliği için bulunduğu Kuzey Carolina’da seçmelere bir an önce oy kullanma çağrısı yaptı.

Trump, “Umarım yakında onu gönderiyorsunuz” dedi, kalabalık ise karşılık olarak “Onu hapset” şeklinde slogan attı.

Whitmer ise NBC’de katıldığı “Meet the Press” programında Trump’ın kullandığı dilin kendisi, ailesi ve hedef aldığı kişiler için rahatsız edici ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Amerika’da anketler Biden’ı genelde Trump’ın önünde gösteriyor. Özellikle ülke genelindeki anketlerde Biden’la Trump arasındaki fark 10’a kadar yüseliyor.

Bununla birlikte eyaletlerde ise iki isim arasındaki fark ülke genelindeki kadar fazla değil.

Amerika’da Başkan eyaletlerin çıkardıkları delegelere göre belirleniyor. Bu nedenle aralarında Florida, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin’in bulunduğu “kararsız” olarak nitelenen eyaletler büyük önem teşkil ediyor.

2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy almasına rağmen, gelege sayısında Clinton’ı geride bırakan Trump başkanlık koltuğuna oturmuştu.

ABD’de 2016 başkanlık seçiminde 153 milyon civarında seçmen oy kullanmıştı. Bu seçimde bu sayının 156 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Corona virüsü salgını birçok kişinin seçim için oy vermeye gitme konusunda kaygı duymasına neden oluyor.

