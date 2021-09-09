Biden’dan Federal Çalışanlara Aşı Zorunluluğu

Başkan Joe Biden, her hafta binlerce kişiyi öldüren ve ülkenin ekonomik toparlanmasını tehlikeye atan Delta varyantı nedeniyle, federal memurlar ve sözleşmeli çalışanlar için Corona virüsü aşısı zorunluluğu getiriyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’ın yürütme organı çalışanları ve federal hükümetle iş yapanlar için aşı yapılmasını zorunlu kılan yeni bir yürütme emri imzalayacağını açıkladı. Biden, geçen haftalarda federal çalışanların aşı yaptırmamaları durumunda sıkı test ve maske protokollerine uymalarını zorunlu kılmıştı. Yeni başkanlık kararnamesinde, bu şartlar da ortadan kaldırılacak ve tam aşı zorunluluğu getirilecek.

Sözcü Psaki’nin açıklamaları, Biden’ın Corona virüsü vakalarındaki son artış ve durgun seyreden aşılama hızıyla mücadele için altı aşamalı planını anlatacağı konuşmasının öncesinde geldi.

Psaki, Biden'ın en önemli amacının aşılanmamış Amerikalılar’ın sayısını azaltmak olduğunu belirterek, yaklaşık 80 milyon yetişkinin hala aşısız olduğunu kaydetti.

Sözcü Psaki, Biden’ın başkanlık kararnamesine göre federal çalışanlar ve sözleşmelilerin tam olarak aşılanmaları için 75 günleri olacağını kaydetti. Sözcü, aşıdan dini veya tıbbi muafiyet arayanlar için istisnalar olacağını da belirtti.

Jen Psaki bu şartlara uymayanlarınsa, disiplin cezası ve danışmanlık için insan kaynakları ofisine yönlendirileceğini, gerekirse işten çıkarılacağını kaydetti.

Jen Psaki, Başkan Biden'ın hükümetten iş alan özel şirketler için yeni aşı şartlarını da açıklayacağını söyledi.

Bu tür herhangi bir şart, hastaları federal sağlık sigortaları kapsamında tedavi etmek için hükümetle anlaşma yapan hastanelerdeki çalışanları ve yoksullar, engelliler ve yaşlılar için sosyal refah programlarında çalışanlar dahil olmak üzere milyonlarca kişiyi etkileyebilir.

Psaki, federal işgücüyle ilgili olarak, ülke çapındaki diğer kuruluşlara ve iş dünyasına örnek olmak istediklerini söyledi.

Psaki, Biden'ın konuşmasının ayrıca test sayısını ve maske takmayı arttırmayı, pandemi kaynaklı durgunluktan çıkmaya çalışan ekonomiyi korumayı ve Corona virüsü ile enfekte olmuş kişiler için sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi de kapsayacağını belirtti.

