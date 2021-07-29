Biden’dan Federal Devlet Memurları için Maske Açıklaması

Başkan Joe Biden’ın, Perşembe günü Beyaz Saray’da yapacağı konuşmada aşı olmayan sivil federal çalışanların düzenli Corona virüsü testine, maske zorunluluğu, sosyal mesafe uygulaması ve seyahat kısıtlamalarına tabi olacağını açıklaması bekleniyor.

Biden’ın açıklaması federal çalışanlara aşı zorunluluğu anlamına gelmeyecek, aşı olmayı reddedenler işlerini kaybetme tehlikesiyle karşılaşmayacak.

2020 verilerine göre ABD’de 2 milyon 180 bin sivil memur ve 570 bin posta servisi çalışanı var. Biden’ın açıklayacağı uygulamanın posta teşkilatını ya da sözleşmeli devlet çalışanlarını etkileyip etkilemeyeceği ise bilinmiyor.

New York Valisi Andrew Cuomo da Çarşamba günü eyalet çalışanlarının aşı olmaları gerektiğini aksi halde haftada bir Corona virüsü testi olmak zorunda kalcaklarını açıklamıştı.

ABD Savaş Muharipleri Bakanlığı Pazartesi günü doktorlarının ve sağlık çalışanlarının Corona virüsü aşısı olmasını zorunlu hale getirerek bu tür bir uygulamayı hayata geçiren ilk federal devlet dairesi olmuştu.

Bakanlık 367 bin 200 tam zamanlı sağlık profesyoneli ve destek memuru çalıştırarak bin 293 tesisi işletiyor.

Biden Salı günü yaptığı açıklamada yönetiminin federal devlet memurları için bu uygulamayı değerlendirmekte olduğunu bildirmişti.

Reuters haber ajansına göre ABD’de birçok devlet dairesi Çarşamba günü Beyaz Saray Bütçe ve İdare Ofisi’nin yayınladığı talimatlara uygun olarak maske zorunluluğuna geri döndü.

Savunma Bakanlığı da Pazartesi geç saatte yaptığı açıklamada maske uygulamasına Pentagon’da da geçileceğini bildirdi.

Beyaz Saray ayrıca vaka sayılarının artışta olduğu yerlerdeki federal binalarda maskelerin aşılı olsun ya da olmasın tüm federal çalışanlar ve ziyaretçiler için zorunlu olacağını kaydetti.

Çarşamba günü Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ilçelerin neredeyse yüzde 67’sinde yüzde 63,4 ve üzerinde yüksek bulaşma oranı kaydedildiğini belirtti.

Delta varyantının hızla yayıldığı ve aşılamaların yavaşladığı bir dönemde federal hükümet salgını kontrol altına almak ve yeni kapanmalar yaşamamak için zamanla yarışıyor.

ABD’nin en büyük sendika birliği AFL-CIO’nun başkanı Richard Trumka da C-SPAN’e yaptığı açıklamada sendikaların aşı zorunluluğunu desteklediğini bildirdi.

Trumka, ‘‘Aşısız olarak geri dönerseniz, o işyerindeki herkesi tehlikeye atarsınız’’ diye konuştu.

Amerikan Posta Çalışanları Sendikası (APWU) ise federal çalışanlar için aşı zorunluluğuna karşı olduğunu bildirdi ve Biden’ın beklenen açıklamasından kaygı duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada ‘‘APWU liderleri posta çalışanlarını gönüllü olarak aşı olmaya teşvik etse de aşıları temsil ettiğimiz çalışanlar için zorunlu kılmak federal hükümetin görevi değil’’ denildi.

