Biden’dan Geri Adım: “Öyle Kibirli Konuşmamalıydım”

ABD’de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin muhtemel başkan adayı Joe Biden, siyah bir radyocunun programında “Benimle Trump arasında karar veremiyorsanız, siyah değilsiniz” demişti. Biden geri adım attı, “o kadar kibirli olmamalıydım” dedi.

ABD’nin eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cuma sabahı özellikle genç siyahlar arasında popüler olan “Breakfast Club” adlı radyo programına katıldı. Joe Biden’ın başkan yardımcısı olarak, bir beyaz olan Senatör Amy Klobuchar’ı değerlendirdiği yönündeki haberlere işaret ederen sunucu, ‘’siyah seçmenler ön seçimlerde sizin siyasi kariyerinizi kurtardı, sizden bekledikleri şeyler var’’ diyerek Biden’ı sıkıştırmaya çalıştı. O sırada, Biden'ın kampanyasından bir yetkilinin mülakatı sona erdirmeye çalıştığı duyuldu.

''Bunu siyahların medyasına yapamazsınız'' diyen radyo sunucusuna Biden, ''Bunu beyazların da siyahların da medyasına yapıyorum” diyerek televizyon stüdyosunu eşinin kullanması gerektiğini söyledi. Ancak yayından ayrılırken, “Benimle Trump arasında bir seçim yapamıyorsanız o zaman siyah değilsiniz” ifadelerini kullandı.