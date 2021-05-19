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Biden’dan “Gerilimin Ateşkese Yönelik Derhal Azaltılması” Çağrısı

19.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya, Gazze’deki çatışmada “ateşkese yönelik olarak gerilimin derhal azaltılması” çağrısında bulundu

Biden’dan “Gerilimin Ateşkese Yönelik Derhal Azaltılması” Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Gazze’deki çatışmada “ateşkese yönelik olarak gerilimin derhal azaltılması” çağrısında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki lider Gazze’deki gelişmelere, İsrail’in Hamas’ın ve diğer terör unsurlarının kapasitesini geriletmede sağladığı ilerleme ve bölge hükümetleriyle ABD’nin devam eden diplomatik çabalarına ilişkin ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, “Başkan, başbakana, ateşkese yönelik olarak gerilimin önemli ölçüde azaltılması beklentisini iletti” ifadelerini kullandı.

Bir hafta içinde dördüncü telefon görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı’nın Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesi, iki lider arasında bir hafta içindeki dördüncü görüşme oldu.

Önceki telefon görüşmelerine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, taraflar arasında ateşkesin desteklendiği ifade edilmiş; ancak kamuoyunda yapılan açıklamalarda İsrail’e doğrudan bir ateşkes çağrısı yapılmamıştı.

İki lider arasındaki son görüşme, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail basınında yer alan haberlere göre, ikinci haftasına giren çatışmaların son bulması konusunda bir takvim vermemesinin ardından geldi.

Başkan Biden’a Kongre’deki Demokrat Partili üyelerden, bölgede ateşkesin sağlanması konusunda yönetimin daha aktif bir rol üstlenmesi konusunda baskı geliyordu.

60’tan fazla telefon görüşmesi

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD’nin konuyla ilgili "sessiz ve yoğun bir diplomasi" yürüttüğünün altını çizmiş, sözcü Psaki Biden yönetimi yetkililerinin İsrailli, Filistinli yetkililer ve bölge ülkeleriyle bugüne kadar farklı düzeylerde 60’tan fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemişti.

İsrail ve Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas arasındaki çatışmalar onuncu gününe girdi.

Filistinli sağlık yetkililerine göre, şimdiye kadar 219 kişi hayatını kaybetti. İsrailli yetkililere göre de roket saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti.

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