Biden’dan “Gerilimin Ateşkese Yönelik Derhal Azaltılması” Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Gazze’deki çatışmada “ateşkese yönelik olarak gerilimin derhal azaltılması” çağrısında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki lider Gazze’deki gelişmelere, İsrail’in Hamas’ın ve diğer terör unsurlarının kapasitesini geriletmede sağladığı ilerleme ve bölge hükümetleriyle ABD’nin devam eden diplomatik çabalarına ilişkin ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, “Başkan, başbakana, ateşkese yönelik olarak gerilimin önemli ölçüde azaltılması beklentisini iletti” ifadelerini kullandı.

Bir hafta içinde dördüncü telefon görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı’nın Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesi, iki lider arasında bir hafta içindeki dördüncü görüşme oldu.

Önceki telefon görüşmelerine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, taraflar arasında ateşkesin desteklendiği ifade edilmiş; ancak kamuoyunda yapılan açıklamalarda İsrail’e doğrudan bir ateşkes çağrısı yapılmamıştı.