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Biden’dan Golf Oynamaya Giden Trump’a Eleştiri

24.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Başkan Donald Trump’ın golf oynamaya gitmesini eleştirdi

Biden’dan Golf Oynamaya Giden Trump’a Eleştiri

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Başkan Donald Trump’ın golf oynamaya gitmesini eleştirdi.

Biden Trump’ın golf oynamasını gösteren 30 saniyelik bir kayıtla Başkan’ı eleştirdi. Kayıtta,“Yaklaşık 100 bin Amerikalı öldü. Ölü sayısı hala yükseliyor. Başkan golf oynuyor“ ifadeleri yer aldı.

Kayıtta, Trump’ın golf oynamasının yanında hastaların taşınması, doktorların çalışmaları gösterildi.

Biden daha önce de Trump’ın Corona’yla mücadelesini eleştirmişti.

Başkan Donald Trump Cumartesi günü yaklaşık üç ay önce Corona salgınını acil durum ilan etmesinden bu yana ilk defa golf oynamıştı.

Trump’ın golf oynamaya gitmesini ülkenin ne kadar fazla normale dönmesini istediğini gösteren bir gelişme olarak yorumlayanlar da var.

Trump’ın ayrıca Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etmesi,Florida’ya giderek yıllar sonra Amerikalı astronotların Amerika topraklarından uzaya yolculuklarını izlemesi bekleniyor.

Amerika’da vaka sayısı 1 milyon 700 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bine yaklaşmış durumda.

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