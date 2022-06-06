Biden’dan Güneş Enerjisini Teşvik Adımı

ABD Başkanı Joe Biden güneş paneli üretimini arttırmak amacıyla olağanüstü tedbirleri devreye alarak, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında önem taşıyan güneş enerjisi sektörünü güçlendirmek için Güneydoğu Asya’dan panel ithalatında iki yıllık gümrük vergisi muafiyeti açıkladı.

Başkan Biden’ın Savunma İmalatı Yasası’nı devreye alması ve imzaladığı kararnameler öncesinde sektör temsilcileri, güneş enerjisi endüstrisinin, ABD Ticaret Bakanlığı’nda Çin menşeli ürünlere ilişkin olası ticaret ihlallerine yönelik olarak yürütülen inceleme sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı yavaşlamasına tepki göstermişti.

Ticaret Bakanlığı Mart ayında Tayland, Vietnam, Malezya ve Kamboçya’dan güneş paneli ithalatı konusunda inceleme başlattığını açıklamış; bu ülkelerin ürünlerinin ABD’nin Çin’den ithalatı kısıtlayan anti-damping kurallarını ihlal ettiği endişesini dile getirmişti.

Güneş enerjisi şirketleri, yeni teşvikin açıklandığı bu sabaha borsadaki hisselerinde yükselişle başladı.

Beyaz Saray yetkilileri Başkan Joe Biden’ın adımlarının, kurulum malzemeleri, verimli ısı pompaları ve temiz enerji yakıtlarında kullanılan malzemeleri inşa ederek, güneş panellerinin ABD içindeki üretimini artırmayı amaçladığını söyledi.

Yetkililer Biden yönetiminin Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve ticaret yasalarına destek verdiğinin altını çizdi; Tayland, Vietnam, Malezya ve Kamboçya’dan ithalatı etkileyen gümrük vergisinin askıya alınması adımını da bir ara formül olarak niteledi.

“Yeni adımlar güneş enerjisine geçişte kritik ivmeyi sağlayabilir”

ABD Başkanı’nın imzaladığı kararnameler öncesinde, Biden yönetiminin yurt içinde yeşil enerji üretimini teşvik etmeyi

amaçlayan temiz enerjide vergi kesintisi gibi önemli girişimleri Kongre’de tıkanmıştı.

Savunma İmalatı Yasası, federal hükümetin ulusal savunma adına imalatı yönlendirmesine imkan veriyor. Söz konusu yasa ABD’de son dönemde başkanlar tarafından daha yaygın şekilde kullanılan bir araç haline geldi.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi bu yasayı pandeminin ilk aşamalarında tıbbi ekipman ve malzeme üretmek için kullanmıştı. Başkan Biden da söz konusu yasayı geçtiğimiz ay, ABD’nin en büyük bebek maması fabrikasının kapanmasının ardından yaşanan sıkıntıyı gidermek için bebek maması tedariğini arttırmak amacıyla kullandı.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nin Enerji Adaleti Programı Başkanı Jean Su, Biden yönetiminden güneş enerjisine ilişkin adımlarına dair yaptığı yazılı açıklamada, Biden’ın açıklamasının güneş enerjisine geçilmesinde kritik ivmeyi sağlayabileceğini belirtti.

Jean Su, “Savunma İmalatı Yasası’nın bu şekilde kullanılmasının, iklim değişikliği gibi acil bir sorunla mücadele etmek üzere tüm başkanlık yetkilerini kullanması gereken başkan için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

