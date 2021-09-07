Biden’dan İklim Değişikliği Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Ida kasırgası nedeniyle geçen hafta sel feaketine uğrayan New Jersey’i ziyaret etti. Kasırgası nedeniyle kayıplar yaşayan ailelere taziyelerini sunan Biden, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Somerset ilçesinin acil durum yönetimi eğitim merkezinde, New Jersey Valisi Phil Murphy ile federal, eyalet ve yerel yetkililerin katıldığı brifingde konuşan Biden, "Ülkenin her yeri, aşırı hava koşullarından etkileniyor" dedi.

Biden, orman yangınları, kasırgalar, hortumlar, sel ve diğer aşırı hava koşullarından kaynaklanan tehdidin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltacak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin çok fazla geri çevrilemese de daha kötüye gitmesini önleyebileceklerini söyleyen Biden, bilim insanlarının uzun yıllar boyunca bugünün geleceği ve acil eyleme ihtiyaç olduğu konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Daha fazla zamanımız yok" dedi.

Ülke çapında altyapıya 1 trilyon dolar harcama planı Kongre'de beklemede olan Biden Beyaz Saray'dan ayrılırken, "Altyapı için elimizdeki yasa tasarısıyla kalıcı olarak düzeltebileceğimiz şeyleri düzeltebilmeyi umuyorum" diye konuştu.

Somerset ilçesindeki brifinge giderken Biden'ın konvoyu, hasarlı mobilya, yatak ve diğer eşyaların evlerin dışına yığıldığı bir mahalleden geçti. Güzergahta ayrıca, Biden'a karşı çıkan pankartlarla Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın birçok destekçisi vardı.

ABD’nin Doğu yakasındaki altı eyalette geçen hafta rekor düzeyde yağış nehirleri ve kanalizasyon sistemlerini felç ettiği için en az 50 kişi öldü. Bazıları da sel sularıyla hızla dolan bodrum katlarında, apartmanlarda ve arabalarda mahsur kaldı ya da kaçmaya çalışırken sürüklendi. New Jersey'de 27, New York'ta 13 kişi hayatını kaybetti.

