Biden’dan İklim Değişikliği’yle Mücadeleye 2 Trilyon Dolar

Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, temiz enerji yatırımları içeren iklim planına 2 trilyon dolarlık bütçe ayırarak 10 yıl içinde temiz enerjiye geçme vaadinde bulundu. Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2 trilyon dolar harcayarak, 10 yıl içinde elektrik üretimi ve tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi planladığını açıkladı. Başkan adaylığı resmen Ağustos’ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki Demokrat Parti Kurultay’nda ilan edilecek Biden’ın Salı günü açıkladığı iklim planı, enerji tasarruflu binalar ve elektrikli otomobilleri kapsayan altyapı yatırımını yenilemeye odaklı iş gücü yaratmaya yoğunlaşıyor. İklim krizini önümüzdeki on yıl içindeki en büyük zorluk olarak niteleyen Biden, müdahale edilmediği takdirde bu krizin yaşadığımız gezegenin geleceği ve hayatta kalması açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Joe Biden’ın iklim planı, otomotiv endüstrisine, akaryakıt yerine elektrikle çalışan otomobillere yatırım teşviki sağlanmasını da içeriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü kaygılı Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Biden’ın iklim planının ABD’yi petrol ve enerji ihtiyacını karşılamak için denizaşırı ülkelere yönelteceğinden kaygılandığını dile getirdi. API, söz konusu ülkelerin büyük bölümünün, ABD’den daha düşük çevresel standartlara sahip olduğuna dikkat çekiyor. Amerikan Petrol Enstitüsü Başkanı Mike Sommers, Amerika’nın doğalgaz ve petrol endüstrisi olmadan iklim değişikliğine dair risklerin ele alınamayacağını söyledi. Temiz enerji yatırımlarına odaklanan iklim planındaki harcamaların çoğunun dezavantajlı topluluklara yönlendirilmesi planlanıyor. 3 Kasım’daki başkanlık seçiminde karşı karşıya geleceği rakibini eleştiren Biden, “Donald Trump, iklim değişikliğinden bahsederken ağzından dökülen tek kelime ‘aldatmaca’ oluyor. Ben iklim değişikliğinden bahsettiğimde aklımdan geçen kelime, istihdam” diye konuştu. Liberal Demokratlar ve Cumhuriyetçiler planı eleştirdi Biden’ın planı, Demokrat Parti’nin liberal ve ilerici kanadında yer alan birçok isim arasında, iklim değişikliğini acilen yanıt verilmesi gereken bir mesele olarak ele almadığı gerekçesiyle hayal kırıklığı yarattı.