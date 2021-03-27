Biden’dan İklim Zirvesi İçin 40 Lidere Davet

Başkan Joe Biden, 22-23 Nisan’da ev sahipliği yapacağı İklim Zirvesi’ne 40 ülke liderini davet etti. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Rusya ve Çin liderleri de bulunuyor.
Beyaz Saray, zirve sırasında ABD’nin, Paris Anlaşması altındaki katkıları kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltmakla ilgili iddialı bir hedefi açıklayacağını kaydetti.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liderler Zirvesi çevrimiçi yapılacak ve canlı yayında izlenebilecek.
Açıklamada, “Başkan Biden, görevine başladığının ilk gününde ABD’yi Paris Anlaşması’na geri döndürme yönünde adım attı. Bundan birkaç gün sonra, 27 Ocak’ta da büyük ekonomilerin iklim kriziyle mücadeledeki çabalarını canlandırmak için yakında bir liderler zirvesi düzenleyeceğini açıkladı. Zirve, iklim konusunda daha güçlü eylemler sergilenmesinin aciliyeti ve bunun ekonomik yararlarının altını çizecek. Bu, Kasım ayında Glasgow’da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) uzanan yolda bir kilometre taşı olacak” ifadeleri kullanıldı.
Bilimadamlarının son yıllarda, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini bertaraf etmek için küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması gerektiğini ortaya koyduklarına işaret edilen açıklamada, “Hem Liderler Zirvesi hem de COP26’nın kilit hedeflerinden biri bu 1,5 derecelik hedefi erişilebilir tutmayı sürdürme çabalarını hızlandırmak olacak” denildi.
İklim konusunda harekete geçmeye yönelik istekliliğin artmasının sağlayacağı katkılarla ilgili de iyi maaşlı istihdamın yaratılması, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kırılgan ülkelere iklimin etkilerine uyum göstermelerine yardımcı olunması gibi örneklerin vurgulanacağı belirtildi.
“Zirve sırasında ABD, Paris Anlaşması altında ülke olarak yeni belirlenen katkıları kapsamında iddialı bir 2030 emisyon hedefi açıklayacak” denilen açıklamada, Başkan Biden’ın liderlere, iklim konusunda daha güçlü bir iradenin oluşmasına nasıl katkıda bulunacakları konusundaki planlarını, zirvede anlatmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Zirvenin, küresel emisyonların ve küresel ekonomide gayrisafi milli hasılaların yaklaşık yüzde 80’inden sorumlu olan 17 ülkeyi bir araya getiren, ABD öncülüğündeki Enerji ve İklim Alanında Büyük Ekonomiler Forumu’nu tekrar bir araya getireceği da belirtildi.
Biden’ın zirveye, iklim konusunda güçlü liderlik gösteren, iklimin etkilerine karşı özelikle kırılgan olan ya da sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilikçi planlar hazırlayan diğer ülkelerin liderlerini de davet ettiği, ayrıca az sayıda iş dünyası ve sivil toplum liderinin de zirveye katılacağı bilgisi verildi.
Zirveye davetli ülkeler arasında Kanada, Meksika, ABD’nin Avrupa ve Asya’daki müttefikleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Güney Afrika da yer alıyor.
Başkan Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, zirveye davet ettiği liderler arasında yer alan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu konuda henüz konuşmadığını söyledi, “Ancak davetli olduklarını biliyorlar” dedi.
Biden’ın 22 Nisan Yeryüzü Günü’nde ev sahipliği yapacağı zirve, iklim değişikliğini ana gündem maddelerinin başına çekme çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Amerikalı yetkililer iklim değişikliğinin, ABD’nin aralarındaki birçok soruna rağmen Çin ve Rusya’yla işbirliği yapmasının mümkün olduğu alanlardan biri olduğunu ifade ediyor.