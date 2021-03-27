Biden’dan İklim Zirvesi İçin 40 Lidere Davet

Açıklamada, “Başkan Biden, görevine başladığının ilk gününde ABD’yi Paris Anlaşması’na geri döndürme yönünde adım attı. Bundan birkaç gün sonra, 27 Ocak’ta da büyük ekonomilerin iklim kriziyle mücadeledeki çabalarını canlandırmak için yakında bir liderler zirvesi düzenleyeceğini açıkladı. Zirve, iklim konusunda daha güçlü eylemler sergilenmesinin aciliyeti ve bunun ekonomik yararlarının altını çizecek. Bu, Kasım ayında Glasgow’da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) uzanan yolda bir kilometre taşı olacak” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liderler Zirvesi çevrimiçi yapılacak ve canlı yayında izlenebilecek.

Beyaz Saray, zirve sırasında ABD’nin, Paris Anlaşması altındaki katkıları kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltmakla ilgili iddialı bir hedefi açıklayacağını kaydetti.

Başkan Joe Biden, 22-23 Nisan’da ev sahipliği yapacağı İklim Zirvesi’ne 40 ülke liderini davet etti. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Rusya ve Çin liderleri de bulunuyor.

Bilimadamlarının son yıllarda, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini bertaraf etmek için küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması gerektiğini ortaya koyduklarına işaret edilen açıklamada, “Hem Liderler Zirvesi hem de COP26’nın kilit hedeflerinden biri bu 1,5 derecelik hedefi erişilebilir tutmayı sürdürme çabalarını hızlandırmak olacak” denildi.

İklim konusunda harekete geçmeye yönelik istekliliğin artmasının sağlayacağı katkılarla ilgili de iyi maaşlı istihdamın yaratılması, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kırılgan ülkelere iklimin etkilerine uyum göstermelerine yardımcı olunması gibi örneklerin vurgulanacağı belirtildi.

“Zirve sırasında ABD, Paris Anlaşması altında ülke olarak yeni belirlenen katkıları kapsamında iddialı bir 2030 emisyon hedefi açıklayacak” denilen açıklamada, Başkan Biden’ın liderlere, iklim konusunda daha güçlü bir iradenin oluşmasına nasıl katkıda bulunacakları konusundaki planlarını, zirvede anlatmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.