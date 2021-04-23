Biden'dan İklimle Mücadele Mesajı: ”Birlikte Başaracağız”

ABD Başkan Joe Biden ve dünya liderleri, iki gün süren ve sanal ortamda düzenlenen Küresel İklim Zirvesi'nin kapanışını, küresel ısınmaya yol açan fosil yakıt tüketimini azaltmak için attıkları adımlardan kesitler sunarak yaptı. Kenya ocaklarda gazyağı yerine jeotermal enerjiye geçişi, İsrail de akü performansını yükseltmeyi amaçlayan teknoloji firmalarından bahsetti.

Başkan Biden, birçok ülkeden zirveye katılan liderlere, sendika yöneticilerine ve işadamlarına ”Bunu birlikte başaracağız” mesajı verdi.

Biden'ın zirvenin kapanışında yaptığı konuşma, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Muigai Kenyatta'nın ”İklim değişikliğiyle mücadele için küresel çapta seferber olmazsak bu savaşı kazanamayız” şeklindeki sözlerini yineler nitelikteydi.

Başkan Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin ikinci ve son gününde 40 ülkenin liderleri, uzun vadede daha zengin, çevre dostu ve temiz ekonomiler kurmak için ABD'de ve tüm dünyada dev yatırımlar yapma zamanının şu an olduğunun altını çizdi.

ABD ve diğer zengin ancak karbona bağımlı ülkelerle kıyaslandığında Kenya, kısıtlı mali kaynaklarına rağmen teknoloji açığını kapatmaya çalışan yoksul bir ülke olarak öne çıkıyor. Yıllar içinde çevre kirliliğine yol açan kömür, gazyağı ve odun kullanımından dünyanın önde gelen jeotermal enerji üretici ve kullanıcılarından biri haline gelen Kenya, bunu akıllı telefon bankacılığının yardımıyla başardı.