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Biden'dan İran'a "Dikkatli Ol" Uyarısı

27.02.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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Biden'dan İran'a "Dikkatli Ol" Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’nın Suriye’deki İran destekli milislere yönelik hava operasyonunun ertesi gününde yaptığı açıklamada, İran’ın eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi, İranlı yetkililere “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Biden, İranlı yetkililere “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.

Biden bu açıklamayı, Amerika’nın Suriye’deki İran destekli milislere yönelik hava operasyonunun ertesi gününde yaptı.

Kış fırtınalarının sert bir şekilde vurduğu Teksas eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Biden, söz konusu hava operasyonuyla Tahran’daki yönetime nasıl bir mesaj vermek istediği sorusuna, “Cezadan muaf bir şekilde hareket edemezsiniz. Dikkatli olun” şeklinde yanıt verdi. Biden’ın bu ifadesi, Perşembe günü Suriye ile Irak sınırında bir bölgeye Amerika’nın düzenlediği hava operasyonundan sonra konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama oldu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de dahil yönetimin diğer bazı yetkilileri ise dün yaptıkları açıklamalarda, iki F-15 Eagle savaş uçağıyla düzenlenen ve yedi bombanın kullanıldığı operasyonun bölgedeki Amerikan güçlerini koruma açısından gerekli olduğu mesajını verdi. Amerika’nın operasyonu, Erbil ve Bağdat’ta son iki hafta içinde düzenlenen roket saldırılarının ardından geldi.

İran destekli milislerin hedef alındığı operasyonda 9 tesisin yok edildiği, ikisinde ise ciddi oranda hasar bırakıldığı belirtiliyor. En az bir milisin öldüğü, çok sayıda milisin de yaralandığı bilgisi verildi.

Diğer taraftan, Biden operasyon nedeniyle kendi partisi içinde de bazı isimlerden eleştiri aldı. Demokrat Senatör Tim Kaine tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Amerikalılar’ın, yönetimin Kongre'ye danışmadan attığı bu adımla ilgili yasal gerekçesini öğrenmeye hakkı var. Kongre’nin onayını almayan taarruz nitelikli askeri eylemler, olağanüstü koşullar olmadıkça anayasal değildir.”

Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri bu eleştirilere yanıt vermede gecikmedi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, operasyonun öncesinde Kongre’nin lider konumundaki üyeleriyle bilgi paylaşıldığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tam anlamıyla, gelecekte Amerikan güçlerini ve koalisyon güçlerini koruyabilmek adına düzenlenen bir savunma amaçlı saldırıydı” dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki de, “Tehdit görülen yerlerde başkanın ne zaman ve nasıl hareket etmek konusunda karar yetkisi var” şeklinde konuştu.

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