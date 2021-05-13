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Biden’dan İsrail-Filistin Çatışmasında Taraflara Çağrı

13.05.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden İsrail-Filistin çatışmasında taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Biden, roket saldırılarında önemli derecede azalma görmek istediğini söyledi

Biden’dan İsrail-Filistin Çatışmasında Taraflara Çağrı

ABD Başkanı Joe Biden İsrail-Filistin çatışmasında taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Biden, roket saldırılarında önemli derecede azalma görmek istediğini söyledi. Başkan Biden Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki liderlerle başka görüşmeler yapılmasını beklediğini de belirtti.

İsrail-Filistin arasında yoğunlaşan çatışmalar Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’nin düzenlediği günlük basın toplantısında da gündemdeydi. Psaki, Mısır, Tunus ve diğer bölge ülkelerinin gerilimin azaltılmasında kısa vadede rol oynayabileceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı talebi

Norveç, Çin ve Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Cuma günü konuyu kamuya açık bir oturumda ele alınması çağrısında bulunmuştu.

Reuters’a bilgi veren diplomatlara göre, ABD bu talebe konuyla ilgili diplomatik çabaların devam ettiği gerekçesiyle karşı çıktı. Diplomatlara göre Amerika BM Güvenlik Konseyi’nde bu aşamada yapılacak bir toplantının verimli olmayacağını söyledi ancak Salı günü olası bir toplantı olasılığına da kapıyı açık bıraktı.

BM Genel Sekreteri’nden çağrı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze’de sivil yerleşimlerin olduğu bölgeden İsrail’de yerleşim alanlarına ayrım gözetmeksizin roket atılmasını kınadı ancak İsrail’e de azami itidal göstermesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Çarşamba akşamı yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in meşru müdafaa hakkına destek vermişti.. ABD Dışişleri Bakanlığı da bir temsilciyi temaslarda bulunmak üzere bölgeye gönderdi.

Mısırlı güvenlik yetkilileri taraflarla görüştü

Reuters haber ajansına konuşan ve adını vermeyen Mısırlı iki istihbarat yetkilisine göre, Mısırlı güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyet de önce Gazze’deki Hamas liderleriyle daha sonra da Tel Aviv’de İsrailli yetkililerle görüştü.

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