Biden'dan İsrail'e Destek ve Gazze'ye Yardım Sözü

İsrail ve Hamas’ın, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Başbakan Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Biden, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, İsrail’e desteğini yineledi.
‘’ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve Gazze merkezli diğer terörist grupların ayrım gözetmeyen roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklemektedir’’ diyen Başkan Biden, görüşmede iki ülkenin birlikte geliştirdikleri ve sayısız İsrail vatandaşı Arap ve Yahudi'nin hayatını kurtaran Demir Kubbe sisteminin de gündeme geldiğini kaydetti. Biden, ‘’İsrail'in Demir Kubbe sistemini gelecekte savunma ve güvenliği sağlamak adına yenilemek için tam desteğimle güvence verdim’’ dedi.
Son 11 gün içinde Başbakan Netanyahu ile altı defa, Filistin Yönetimi Başkanı Abbas ile de yoğun diplomatik ilişkilerin bir parçası olarak bir kez konuştuğunu belirten Biden, kendi yönetimine ve Mısır’a da teşekkür etti.
Biden ‘’Düşmanlıkların patlak verdiği önceki yıllarda da gördüğümüz bu tür uzun süreli çatışmalardan kaçınmak amacıyla Mısır, Filistin Yönetimi ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile her saat yoğun üst düzey görüşmeler yaptık. Bu diplomaside böylesine kritik bir rol oynayan Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’ye ve üst düzey Mısırlı yetkililere en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bölgedeki düşmanlıkların sona ermesi için uğraşan ve çalışan diğer tarafların katkılarını takdir ediyorum, bu düşmanlıklar çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivilin trajik ölümüne neden oldu’’ diye konuştu.
Sevdiklerini kaybeden İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerini gönderen Biden, ‘’ABD olarak, Gazze halkına hızlı insani yardım sağlamak ve Gazze’nin bölgesel yeniden yapılanma çabalarına uluslararası desteği biraraya getirmek için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyız. Bunu Filistin Yönetimi ile tam bir ortaklık içinde yapacağız’’ ifadelerini kullandı. Hamas’la çalışmayacaklarının altını da çizen Biden, bu yardımların Hamas’ın cephaneliğini dolduramayacağı şekilde yapılacağını söyledi.
Filistinliler’in ve İsrailliler’in aynı derecede güvenli ve emniyetli yaşamayı ve eşit olarak özgürlük, refah ve demokrasinin tadını çıkarmayı hak ettiğini dile getiren Biden, ‘’Yönetimim bu amaçla sessiz ve yoğun diplomasimizi sürdürecek. İlerlemek için gerçek bir fırsatımız olduğuna inanıyorum ve bunun için çalışmaya kararlıyım’’ dedi.