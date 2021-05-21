Biden'dan İsrail'e Destek ve Gazze'ye Yardım Sözü

İsrail ve Hamas’ın, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Başbakan Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Biden, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, İsrail’e desteğini yineledi.

‘’ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve Gazze merkezli diğer terörist grupların ayrım gözetmeyen roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklemektedir’’ diyen Başkan Biden, görüşmede iki ülkenin birlikte geliştirdikleri ve sayısız İsrail vatandaşı Arap ve Yahudi'nin hayatını kurtaran Demir Kubbe sisteminin de gündeme geldiğini kaydetti. Biden, ‘’İsrail'in Demir Kubbe sistemini gelecekte savunma ve güvenliği sağlamak adına yenilemek için tam desteğimle güvence verdim’’ dedi.

Son 11 gün içinde Başbakan Netanyahu ile altı defa, Filistin Yönetimi Başkanı Abbas ile de yoğun diplomatik ilişkilerin bir parçası olarak bir kez konuştuğunu belirten Biden, kendi yönetimine ve Mısır’a da teşekkür etti.

Biden ‘’Düşmanlıkların patlak verdiği önceki yıllarda da gördüğümüz bu tür uzun süreli çatışmalardan kaçınmak amacıyla Mısır, Filistin Yönetimi ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile her saat yoğun üst düzey görüşmeler yaptık. Bu diplomaside böylesine kritik bir rol oynayan Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’ye ve üst düzey Mısırlı yetkililere en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bölgedeki düşmanlıkların sona ermesi için uğraşan ve çalışan diğer tarafların katkılarını takdir ediyorum, bu düşmanlıklar çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivilin trajik ölümüne neden oldu’’ diye konuştu.