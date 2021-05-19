Biden'dan İsrail'e gerginliği azaltma mesajı

Netanyahu ise operasyonun amacına ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylerken, İsrail’in bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında altı kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İki lider Gazze’deki olayların durumu, Hamas ile diğer terörist unsurların kapasitesini azaltmak için İsrail’in kaydettiği gelişmeler ve bölgesel hükümetler ile ABD’nin sarf ettiği diplomatik çabalar konularında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi" şeklinde konuştu. Sözcü, "Başkan, Başbakan’a, ateşkese gidecek yolda bugün gerilimin ciddi bir şekilde azaltılmasını beklediğini aktardı" dedi. Biden ile Netanyahu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana dördüncü defa telefonda görüştü. Netanyahu: Harekât amacına ulaşana kadar devam edecek Görüşme sonrasında Netayahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu’nun "ABD Başkanı’nın desteğini takdir ettiğini" ancak İsrail’in "İsrailli vatandaşlara huzur ve güvenliği geri getirene kadar" ilerleyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada Netanyahu’nun "amacına erişene kadar bu harekâta devam etmek konusunda kararlı olduğu" belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce büyükelçilere yaptığı açıklamalarda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarının Hamas’ı "caydırma" amacı taşıdığını, ancak onları "fethetme" ihtimalinin de açık olduğunu belirtti. "Onlarla baş etmenin iki yolu bulunuyor" diyen Netanyahu, sözlerine "Ya onları ele geçirebilirsiniz -ve bu her zaman açık bir seçenek- ya da onları caydırabilirsiniz ve biz şu anda zorla caydırma ile uğraşıyoruz, ancak hiçbir şeyi de ihtimal dışında bırakmıyoruz" şeklinde devam etti. Netanyahu amacın "Hamas’ın kabiliyetlerini, terör kabiliyetlerini ve isteğini azaltmak" olduğunu söyledi. İsrail ateşkes için doğru zamanı kolluyor iddiası Ancak ismini vermeden AFP’ye konuşan İsrailli askeri bir kaynak ise İsrail’in askeri harekâtını hangi aşamada durdurabileceğini değerlendirdiğini ifade etti. AFP, askeri kaynağın "Ateşkes için doğru zamanın ne zaman olacağına" ve İsrail’e yönelik roket saldırılarının bir daha olamayacağına dair "Hamas’ın mesajı anlayıp anlamadığına" baktıklarını söylediğini aktardı.

Biden ve Netayahu görüşmesi, İsrail’in Çarşamba sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarında altı kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişilik Filistinli geniş bir ailenin evinin tamamen yıkılmasının ardından geldi. Al-Astal soyadlı ailenin üyeleri, Han Yunus’ta bulunan evlerine hava saldırısı gerçekleşmeden beş dakika önce uyarı ateşi yapıldığını ve böylelikle herkesin evi terk edebildiğini anlattı. İsrail ordusu, Han Yunus ile Refah şehirleri arasındaki tünel ağını hedef aldıklarını ve yer altındaki 40 hedefi vurduklarını açıkladı. Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı Çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü defa olmak üzere Lübnan’dan da İsrail’e roket saldırısı düzenlendi. İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan roketlerin birinin açık alana, ikisinin denize düştüğünü, bir diğerine hava savunma sistemi tarafından müdahale edildiğini açıklarken, adını vermeden AP’ye konuşan Lübnan ordusundan yetkililer, roketlerin ülkenin güneyinden ateşlendiğini söyledi. Son saldırılar, uluslararası alanda çatışmaların bitirilmesi çabaları devam ederken gerçekleşti. Reuters’e konuşan Mısırlı bir kaynak, arabulucuların yardımıyla her iki tarafın ateşkes konusunda anlaştığını ancak anlaşmanın suya düşmemesi için detayların gizli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Ortadoğu’daki gerginliğin Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.