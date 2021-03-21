Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Hayal kırıklığı yarattı

Açıklamada karar "ümit kırıcı bir geri adım" olarak nitelendi.ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Türkiye'nin ani ve nedensiz yere İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi.

"Tüm dünyada, sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olan Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığına dair haberler dahil olmak üzere, ev içi şiddet olaylarının arttığını görüyoruz" diyen Biden "Ülkeler, kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesine dair taahhütlerini güçlendirmeye ve yenilemeye çalışmalı, kadınların korunmasına işaret eden ve istismarcıları hesap verebilir hale getiren uluslararası anlaşmaları reddetmemeli" ifadelerini kullandı. Biden "Bu, dünya genelinde kadınlara yönelik şiddeti sona erdirme hareketi için ümit kırıcı bir geri adımdır" dedi.

Cinsiyet temelindeki şiddetin dünyanın her köşesinde ve her ülkede bir sorun olduğunu belirten Biden "Geçen haftalarda Georgia'daki trajik cinayetler de dahil olmak üzere kadınlara yönelik çok sayıda dehşet verici ve vahşi saldırı örneği gördük. […] Bu, hepimize zarar veriyor ve kadınların hayatlarını şiddetten arınmış bir biçimde sürdürebilecekleri toplumlar yaratmak için daha fazlasını yapmak zorundayız" dedi.