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Biden'dan İtfaiyecilerin Maaşına Zam

30.06.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklığın yarattığı yangın riskiyle mücadele için federal itfaiye ekiplerinin maaşlarına zam yapma kararını açıkladı

Biden'dan İtfaiyecilerin Maaşına Zam

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklığın yarattığı yangın riskiyle mücadele için federal itfaiye ekiplerinin maaşlarına zam yapma kararını açıkladı.

Başkan Biden bu kararını, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katılımıyla, batı eyaletlerinin valileriyle çevirimiçi düzenlediği toplantıda açıkladı.

İklim değişikliği Amerika’nın batısı gibi bölgelerde daha fazla kuraklığa neden olurken, büyük arazı yangınlarının sayısı da ciddi oranda artıyor. California, Nevada ve Arizona başta olmak üzere Amerika’nın batısında 2015 yılından bu yana her yıl bir önceki yıla kıyasla en az 100 yeni yangın daha kaydedildi.

Diğer taraftan, afet tehlikesinin yaşandığı bir dönemde ABD Orman Hizmetleri ile Arazi Yönetimi Bürosu’nda, düşük maaş ve eyalet kurumlarıyla oluşan rekabet nedeniyle personel eksikliği yaşanıyor.

Biden, bu duruma çözüm olarak, federal itfaiye çalışanlarının saatlik ücretini en az 15 dolara çıkarma kararı aldı. Biden’ın açıklamasına göre, acil durumlarda ve afetlerde hizmet verenlere de ikramiye ödenecek.

Federal alanlarda arazi yangınlarına karşı görev yapan yaklaşık 15 bin itfaiyeci şu an saatlik ortalama 13 dolarla işe başlıyor ve çoğunlukla da fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar. 15 bin federal itfaiyecinin büyük bir bölümü mevsimlik çalışıyor.

Biden yönetimi ayrıca mevsimlik itfaiyecilerin statüsünün kadrolu, kalıcı federal çalışanlar olarak değiştirilmesini hedefliyor.

Biden konuşmasında, “İklim değişikliği, aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklıkları da tehlikeli bir şekilde beraberinde getiriyor. Daha hızlı yayılan ve daha yoğun olan arazi yangınlarına tanıklık ediyoruz. Bu hepimizi için sorun teşkil ediyor” dedi.

Biden ve diğer Demokratlar Kongre’nin iklim kriziyle mücadele için kapsamlı ve milyarlarca dolarlık bir teşvik paketini onaylaması için çalışıyor. Cumhuriyetçiler arasında ise iklim krizinin gerçek olmadığını ya da tehlikenin “abartıldığını” savunanlar var.

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