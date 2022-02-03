Biden’dan Kanser Ölümlerini Yüzde 50 Azaltma Planı

Başkan Joe Biden, kansere bağlı ölümleri azaltma amacıyla başlatılan eski bir girişimi yeniden canlandırıyor. 2016 yılında Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısıyken ‘Cancer Moonshot’ adlı bir program başlatan Biden, bu programla kanser araştırmalarına finansman sağlamıştı. Girişimi yeniden canlandırma kararı alan Biden, yeni hedefini de kanser kaynaklı ölüm oranını 25 yıl içinde yüzde 50 oranında azaltmak olarak açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre daha fazla tedavi seçeneğini de hedefleyen program aynı zamanda kanserin teşhisi ve önlenmesini de amaçlıyor.

Bu çabanın bir parçası olarak Biden, aralarında sağlık , savunma, enerji, tarım bakanlıklarıyla eski Muharipler Dairesi’nden isimlerin de bulunduğu 18 federal birim, daire ve büronun dahil olacağı bir “kanser kabinesi” oluşturacak.

Beyaz Saray, tarama ve tedavideki eşitsizlikleri ortadan kaldırma gibi alanlarda çabaları arttırarak kanseri neden engelleyebileceğine inandığını açıklasa da, program için yeni fon taahhütleri duyurmadı Corona virüsü pandemisi sağlık kaynaklarını tüketmiş durumda ve bu durum da 9,5 milyondan fazla kanser taramasının yapılamamasına neden oldu.

Beyaz Saray açıklamasında bu soruna da değinilerek, ‘’Başkan ve First Lady Jill Biden, pandemi nedeniyle kaçırılan taramaları yeniden hızlı bir biçimde başlatma ve ABD’de herkesin, kanserin tespit, teşhis ve önlenmesi için gereken araçlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlamaya yardımcı olmak için, kanser taraması konusunda harekete geçme çağrısı yapıyor’’ denildi.

Beyaz Saray ayrıca kanser girişimi üzerine bir zirveye ev sahipliği yapacak ve konuyla ilgili bir yuvarlak masa tartışma dizisine devam edecek. Amaç, derin ekonomik etkileri de olan tedavi kalitesini ve insanların yaşamlarını iyileştirmek. Ulusal Kanser Enstitüsü, Ekim ayında, tedavinin ekonomik yükünün 2019'da 21 milyar dolardan fazla olduğunu, bu maliyetin 16,22 milyar dolarının hastanın kendi cebinden çıktığını açıklamıştı.

Biden, bugün Beyaz Saray'da eşi Jill ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte bu konuda açıklamalar yapacak. Kamala Harris de annesini 2009’da bağırsak kanserinden kaybetmişti. Konuşmaya ayrıca Kongre üyeleri ve yönetimden isimler, hastalar, hayatta kalanlar, aileler, sağlık yetkilileri, hak grupları ve araştırma kuruluşları dahil olmak üzere kanserle ilgili 100 kadar dinleyicinin katılması bekleniyor.

Kanserle mücadele Biden için son derece kişisel bir konu. ABD Başkanı, 2015'te büyük oğlu Beau'yu beyin kanserinden kaybetti.

Başkan Barack Obama, kanser programını görevdeki son yılında açıkladı ve araştırmayı finanse etmek için yedi yıla yayılacak 1,8 milyar dolarlık fon sağladı. Obama, Biden'ı bu konuda bir şeyler yapma arzusunun bir göstergesi olarak programın sorumlu ismi olarak atadı. Biden, “Bana Söz Ver, Baba” adlı anı kitabında, 2016'da Beau'nun ölümü nedeniyle başkanlığa aday olmamayı seçtiğini yazdı. Biden o dönem, aday olmadığı için pişman olduğunu, "Kanseri bitiren başkan olmak isterdim, çünkü bu mümkün" sözleriyle ifade etti.

Biden'ın yaşadığı acı birçok Amerikalı tarafından da paylaşılıyor. Amerikan Kanser Derneği, bu yıl 1 milyon 918 binden fazla yeni kanser vakası ve 609 binden fazla kanser ölümü olacağını tahmin ediyor.

Joe Biden’ın amacı yılda 300 binden fazla kişiyi hastalıktan kurtarmak. Bu, yönetimin mümkün olduğuna inandığı bir şey, çünkü yaş grubuna ayarlı ölüm oranı son yirmi yılda yaklaşık yüz de 25 oranında düştü. ABD’de 2000 yılında 100 bin kişide yaklaşık 200 olan kanserden ölüm oranı, şu anda 100 bin kişi başına 146.

