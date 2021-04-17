Biden’dan Kongre’ye Silah Tasarısı Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden başkanlığı sırasında ilk kez bir dünya lideriyle yüz yüze görüştü. Biden, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Yoshihide Sugaile bir araya geldi.

Başkan Biden, iki liderin ortak düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ateşli silahlar konusuna değindi. Biden, ABD’de ateşli silahların neden olduğu ölümlerin ülke için ‘‘utanç kaynağı’’ olduğunu söyledi.

Biden, Kongre’nin askeri türde saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli silahları yasaklamasını istedi. Biden ABD Senatosu’ndan geçen ve 2004 yılında süresi dolan benzer bir yasağın mimarıydı.

ABD’de son olarak Perşembe gece geç saatte Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Evrensel sicil kontrollarını güçlü şekilde desteklediğini belirten Biden, Kongre ve Senato’dan konuyla ilgili hızla harekete geçmelerini istedi. Biden ‘‘Temsilciler Meclisi’nden geçen silah tasarısını gündeme almayı reddeden Senato’daki Cumhuriyetçi dostlarımı hızla harekete geçmeye davet ediyorum’’ diye konuştu.